Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit.
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu
Galerie Foto 3
Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Iulian Moşneagu
27 dec. 2025, 12:42, Politic

Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, aläturi de familia sa, în mijlocul comunității de români. Nicolae Rațiu este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării noastre, iar prin Fundația pe care o conduce sprijină de decenii întregi tinerii români, acordându-le burse să urmeze studii superioare în Marea Britanie”, a scris Nicușor Dan.

Vezi galeria foto
3 poze

Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei efectuate de președintele României la Londra, unde, pe 16 decembrie, Nicușor Dan s-a întâlnit la Ambasada României cu reprezentanți ai comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Tot la Londra, miercuri, 17 decembrie, șeful statului a avut întrevederi cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, precum și cu lideri ai unor companii britanice.

În cadrul vizitei, președintele Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham, de Regele Charles al III-lea.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Pensii mai mici de la 1 ianuarie 2026 pentru aceste 2 categorii de pensionari români
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor