Viscol puternic. Nu se mai urcă de la Novaci la Rânca

UPDATE, ora 17.00

Din cauza condițiilor meteo, cod roșu de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, potrivit DRDP Craiova.

Drumarii fac un apel către turiști: „Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua dupa îndepărtarea efectelor codului roșu, cel mai probabil, mâine, 29.12.2025, în a doua parte a zilei”.

Știre inițială

ISU Gorj transmite că pe DN 67C Rânca este viscol extrem, astfel că nu se mai permite urcarea dinspre Novaci.

La ora transmiterii știrii, se asigură doar coborârea autovehiculelor din stațiune, dirijat în spatele utilajelor.

În cursul dimineții, poliția a instituit filtru la km 16 și era permis accesul doar cu tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante.

Viscolul antrenează zăpada din decor pe partea carosabilă. Vizibilitatea este redusă pe DN 67C spre Rânca. Pe carosabil se formează suluri de zăpadă care îngreunează circulația. Condițiile meteo sunt foarte dificile.