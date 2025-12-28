Ninge ca în povești la Vidraru. Imagini cu peisajul de basm

MEDIAFAX a surprins cele mai frumoase imagini cu iarna din acest an, la Barajul Vidraru, unde, duminică, ninge ca în povești.

Barajul Vidraru a fost construit în 1965 pe râul Argeș. Acesta are o înălțime de 166,60 metri și o lungime de 305 metri.

În condiții normale, lacul are o suprafață de 870 hectare, iar barajul poate stoca 465 milioane de steri de apă. Apa din lac este utilizată pentru producerea de energie electrică. Traseul DN 7C se desfășoară pe partea stângă a lacului, în timp ce traseul DN 7D, care este un drum secundar mai liniștit, se desfășoară pe malul drept. Calitatea sa îl face un drum preferat mai degrabă de motocicliști. Drumul poate fi accesat prin tunelul de lângă baraj.