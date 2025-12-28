Prima pagină » Life-Inedit » Ninge ca în povești la Vidraru. Imagini cu peisajul de basm

Ninge ca în povești la Vidraru. Imagini cu peisajul de basm

Ninge ca în povești, duminică, pe Drumul Național 7C, în zona Barajului Vidraru. Imaginile sunt spectaculoase.
Viscol puternic. Nu se mai urcă de la Novaci la Rânca
Viscol puternic. Nu se mai urcă de la Novaci la Rânca
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun în satul bunicilor, Ileni: Foaie verde de trifoi, Președintele-i la noi
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun în satul bunicilor, Ileni: Foaie verde de trifoi, Președintele-i la noi
UPDATE 2: Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt
UPDATE 2: Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt
Campania umanitară ”Masă caldă” strânge, în fiecare sâmbătă, persoanele fără adăpost la Gara de Nord din Bucureşti
Campania umanitară ”Masă caldă” strânge, în fiecare sâmbătă, persoanele fără adăpost la Gara de Nord din Bucureşti
Şchedryk, melodia ascultată de milioane de oameni de Crăciun, prin care ucrainenii prezintă lumii întregi independenţa ţării. Compozitorul, omorât de serviciul secret sovietic în 1921
Şchedryk, melodia ascultată de milioane de oameni de Crăciun, prin care ucrainenii prezintă lumii întregi independenţa ţării. Compozitorul, omorât de serviciul secret sovietic în 1921
Laura Buciu
28 dec. 2025, 16:35, Life-Inedit

MEDIAFAX a surprins cele mai frumoase imagini cu iarna din acest an, la Barajul Vidraru, unde, duminică, ninge ca în povești.

Barajul Vidraru a fost construit în 1965 pe râul Argeș. Acesta are o înălțime de 166,60 metri și o lungime de 305 metri.

Vezi galeria foto
6 poze

În condiții normale, lacul are o suprafață de 870 hectare, iar barajul poate stoca 465 milioane de steri de apă. Apa din lac este utilizată pentru producerea de energie electrică. Traseul DN 7C se desfășoară pe partea stângă a lacului, în timp ce traseul DN 7D, care este un drum secundar mai liniștit, se desfășoară pe malul drept. Calitatea sa îl face un drum preferat mai degrabă de motocicliști. Drumul poate fi accesat prin tunelul de lângă baraj.

Recomandarea video

Cum au blocat judecătorii numiți de PSD la CCR de două ori decizia pe pensiile magistraților
G4Media
Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om nu Președinte
Gandul
Ce a apărut în fața porții lui Ion Drăgan, chiar înainte de înmormântare. Imaginile VIDEO au fost surprinse de martorii prezenți
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor