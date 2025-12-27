Cel mai frumos moment din viața Mirabelei: „Aheea a ridicat mâna după o jucărie. Amândoi am început să plângem”. Partenera președintelui a izbucnit in lacrimi

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a vorbit sâmbătă seara, la Digi24, despre cele mai frumoase și cele mai grele momente din viața sa, într-o confesiune sinceră.

Prima doamnă a vorbit atât despre bucuriile care i-au marcat existența, cât și despre clipele de suferință care au lăsat urme adânci.

Cel mai frumos moment, spune Mirabela Grădinaru, a fost fără îndoială nașterea copiilor. Totuși, unul dintre cele mai emoționante episoade a venit la scurt timp după nașterea fiicei sale, Aheea, care a venit pe lume prematur.

„Bineînțeles, nașterea copiilor a fost cel mai frumos moment. Dar a existat și un altul, extrem de emoționant: când Aheea a ridicat mâna după o jucărie. Țin minte că eram împreună cu Nicușor și am început amândoi să plângem”, a povestit Mirabela Grădinaru.

Ea a explicat că acele lacrimi nu au fost doar de emoție, ci și de recunoștință, după o perioadă dificilă, plină de teamă și speranță.

„O urmăream în fiecare gest, în fiecare evoluție, încercând să nu ratăm nimic. Au fost lacrimi de bucurie. Și de recunoștință”, a spus prima doamnă.

În contrast, cel mai greu moment din viața sa a fost legat de pierderea tatălui. Mirabela Grădinaru a mărturisit că nimic nu s-a comparat cu neputința trăită atunci când a ajuns într-un spital din Vaslui și l-a găsit pe tatăl său în comă.

„Cel mai dur a fost momentul în care am ajuns într-un spital din Vaslui și tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a spus ea.

Invitată să vorbească despre o amintire dragă alături de tatăl său, Mirabela Grădinaru a rememorat un moment plin de semnificație, petrecut după terminarea facultății. Prima doamnă și-a invitat părinții la București, unde locuia într-o mansardă din apropierea Parcului Carol.

„După ce am terminat facultatea, i-am invitat pe părinții mei în București. Stăteam într-o mansardă de lângă Parcul Carol. Au venit și au petrecut câteva zile cu mine. Pe tata l-am dus la Facultatea de Construcții, acolo unde terminase studiile. Am mâncat împreună la o cantină din zonă și mi-au depănat amintiri”, a povestit ea.