Prima pagină » Social » Cel mai frumos moment din viața Mirabelei: „Aheea a ridicat mâna după o jucărie. Amândoi am început să plângem”. Partenera președintelui a izbucnit in lacrimi

Cel mai frumos moment din viața Mirabelei: „Aheea a ridicat mâna după o jucărie. Amândoi am început să plângem”. Partenera președintelui a izbucnit in lacrimi

Mirabela Grădinaru a declarat sâmbătă, într-un interviu la Digi24, că cele mai intense momente din viața ei au fost bucuria nașterii copiilor și durerea pierderii tatălui.
Cel mai frumos moment din viața Mirabelei: „Aheea a ridicat mâna după o jucărie. Amândoi am început să plângem
Nițu Maria
27 dec. 2025, 22:17, Social

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a vorbit sâmbătă seara, la Digi24, despre cele mai frumoase și cele mai grele momente din viața sa, într-o confesiune sinceră.

Prima doamnă a vorbit atât despre bucuriile care i-au marcat existența, cât și despre clipele de suferință care au lăsat urme adânci.

Cel mai frumos moment, spune Mirabela Grădinaru, a fost fără îndoială nașterea copiilor. Totuși, unul dintre cele mai emoționante episoade a venit la scurt timp după nașterea fiicei sale, Aheea, care a venit pe lume prematur.

„Bineînțeles, nașterea copiilor a fost cel mai frumos moment. Dar a existat și un altul, extrem de emoționant: când Aheea a ridicat mâna după o jucărie. Țin minte că eram împreună cu Nicușor și am început amândoi să plângem”, a povestit Mirabela Grădinaru.

Ea a explicat că acele lacrimi nu au fost doar de emoție, ci și de recunoștință, după o perioadă dificilă, plină de teamă și speranță.

„O urmăream în fiecare gest, în fiecare evoluție, încercând să nu ratăm nimic. Au fost lacrimi de bucurie. Și de recunoștință”, a spus prima doamnă.

În contrast, cel mai greu moment din viața sa a fost legat de pierderea tatălui. Mirabela Grădinaru a mărturisit că nimic nu s-a comparat cu neputința trăită atunci când a ajuns într-un spital din Vaslui și l-a găsit pe tatăl său în comă.

„Cel mai dur a fost momentul în care am ajuns într-un spital din Vaslui și tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a spus ea.

Invitată să vorbească despre o amintire dragă alături de tatăl său, Mirabela Grădinaru a rememorat un moment plin de semnificație, petrecut după terminarea facultății. Prima doamnă și-a invitat părinții la București, unde locuia într-o mansardă din apropierea Parcului Carol.

„După ce am terminat facultatea, i-am invitat pe părinții mei în București. Stăteam într-o mansardă de lângă Parcul Carol. Au venit și au petrecut câteva zile cu mine. Pe tata l-am dus la Facultatea de Construcții, acolo unde terminase studiile. Am mâncat împreună la o cantină din zonă și mi-au depănat amintiri”, a povestit ea.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
Libertatea
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor