Este luată China în calcul în Strategia Națională de Apărare? Răspunsul lui Nicușor Dan

Declarația a fost făcută miercuri.

„Această strategie este un document generic, când vorbește despre spionaj vorbește despre oricine ne-ar putea spiona, nu cred ca ar trebui să individualizăm”, a explicat Nicușor Dan.

Totuși. Nicușor Dan a recunoscut că strategia ia în calcul China.

„Chiar dacă cuvântul China nu apare foarte des in strategie, el răzbate când vorbim despre lanțuri de resurse critice (…) este o bulină mare acolo, China”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a mai arătat că România trebuie să aibă o atitudine echilibrată și să-și urmărească interesele.

„Pe scurt pe de o parte orice fel de amenințare trebuie tratată de instituțiile responsabile, pe de o altă parte China este un actor important în lume, în special pe zona economica și interacțiunile României trebuie să țină cont cu interesul său pe zona economica (…) nu trebuie să rupem relații, trebuie să avem un echilibru”, a precizat Nicușor Dan.

Explicațiile au fost oferite miercuri în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anunțat că Strategia Națională de Apărare va fi prezentată în 26 noiembrie în plenul Parlamentului. Strategia va fi lansată în dezbatere publică, iar documentul va fi încărcat pe site-ul Administrației Prezidențiale.