Zelenski avertizează că Rusia va contesta legitimitatea viitoarelor alegeri din Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia se pregătește să catalogheze viitoarele alegeri prezidențiale din Ucraina drept fraudate, chiar înainte ca acestea să aibă loc.

Afirmația președintelui ucrainean apare în contextul în care Kievul începe pregătirile pentru un scrutin amânat din cauza războiului.

Zelenski a spus că Moscova vrea să ceară drept de vot pentru ucrainenii aflați pe teritoriul Rusiei și în regiunile ucrainene ocupate, la alegerile prezidențiale și la un posibil referendum legat de un acord de pace.

Sâmbătă, înainte de plecarea în Statele Unite pentru întâlnirea cu președintele Donald Trump, liderul ucrainean le-a spus jurnaliștilor că a aflat aceste informații în urma unei informări primite în aceeași zi de la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, conducerea de la Moscova a decis să insiste asupra participării la vot a ucrainenilor din zonele controlate de Rusia.

Scopul acestui demers ar fi, ulterior, contestarea procesului electoral pe motiv că alegătorii nu au avut acces corect la vot.

„Rusiei nu-i pasă cum își transmite mesajul despre ilegitimitatea autorităților ucrainene. Rusia însăși este ilegitimă și, prin urmare, va emite mesaje corespunzătoare despre ilegitimitatea conducerii ucrainene.”, a declarat Volodimir Zelenski.

Kremlinul a pus sub semnul întrebării legitimitatea mandatului lui Zelenski, deoarece nu au avut loc alegeri după expirarea mandatului său de cinci ani.

Autoritățile de la Kiev au răspuns că organizarea alegerilor este imposibilă sub legea marțială, aflată în vigoare de la începutul invaziei rusești.

Alegerile ar fi o posibilă componentă a unui acord de pace sau de încetare a focului discutat de Ucraina cu Statele Unite ale Americii.

Procesul rămâne complicat din cauza teritoriilor ocupate și a milioanelor de refugiați ucraineni din afara țării.

Zelenski a mai spus sâmbătă că este „pregătit politic” pentru alegeri și că nu „se agață de scaunul său”, dar numai atunci când Ucraina va avea garanții solide de securitate din partea Occidentului.

„Trebuie să existe un cer sigur și securitate peste tot pe teritoriul nostru, cel puțin pe perioada alegerilor sau pe perioada unui referendum. Trebuie să existe o pregătire legală pentru ca alegerile să fie apoi recunoscute ca fiind legitime”, a spus el, înaintea întâlnirii cu Donald Trump în Florida.