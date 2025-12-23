AUR, despre demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan: Continuăm discuțiile. La început de februarie vom ști pe câte semnături ne bazăm

Deputatul AUR Ștefan Avrămuță a precizat, marți, că, în acest moment, inițiatorii demersului se pot baza pe aproximativ 120 de semnături, număr care ar putea crește la circa 140 în perioada următoare. Potrivit deputatului AUR, obiectivul este atingerea pragului de 155 de semnături necesare, lucru care ar putea deveni posibil în urma discuțiilor politice programate până în luna februarie.

„Vom continua discuțiile cu privire la demersul de suspendare. Vom avea întâlniri în continuare. La început de februarie cel mai probabil vom putea ști exact pe câte semnături ne bazăm”, a afirmat Avrămuță.

Acesta a subliniat dificultatea strângerii tuturor mandatelor din zona suveranistă, invocând ruptura apărută în Parlament în cadrul partidelor SOS și POT. Cu toate acestea, deputatul AUR a arătat că există deschidere pentru dialog și cu alți parlamentari, inclusiv din arcul guvernamental.

„În perioada următoare vom încerca să o convingem inclusiv pe doamna Gavrilă să semneze alături de noi acest demers, dar și pe alți parlamentari din arcul guvernamental”, a mai spus Avrămuță.

Referindu-se la situația din partidul SOS, deputatul AUR a menționat că, deși Diana Șoșoacă ar fi pierdut o mare parte dintre parlamentarii formațiunii, la nivelul Parlamentului există o colaborare bună cu aceștia. „Avem o colaborare foarte bună cu colegii dumnea ei, care sunt oameni rezonabili și cu care, până acum, am susținut demersurile de opoziție”, a concluzionat Ștefan Avrămuță.

Senatorul Ninel Peia din Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Ninel Peia îl acuză pe Nicușor Dan de imixtiuni în funcționarea justiției, după ce șeful statului a vorbit despre organizarea unui referendum printre magistrați.

„În temeiul prevederilor constituționale, solicităm suspendarea din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, ca urmare a unor fapte grave care afectează funcționarea statului de drept și independența justiției”, se arată în document.