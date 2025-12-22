Prima pagină » Politic » Ce spune Ilie Bolojan despre demersurile unor parlamentari privind suspendarea președintelui Nicușor Dan

Ce spune Ilie Bolojan despre demersurile unor parlamentari privind suspendarea președintelui Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Antena 3 CNN, că nu crede că demersurile opoziției privind suspendarea președintelui României, Nicușor Dan, pot ajunge într-un punct concret.
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Ilie Bolojan, despre sistemul de justiție: „o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor”
Bolojan despre situația Bucureștiului: „Primăria Generală este într-o situație gravă”
Bolojan comentează tensiunile din coaliție: eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă
Bolojan, despre concedieri: anul viitor, în anumite locuri, vor fi reduceri de personal
Iulian Moşneagu
22 dec. 2025, 20:36, Politic

Nu cred că se poate ajunge într-un astfel de punct. E unul din blufurile pe care ei le fac, așa cum au făcut și astăzi aceste moțiuni și cum le-au făcut și zilele trecute”, a spus Bolojan, întrebat despre inițiativa de strângere de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Premierul a subliniat că, în actualul context intern și regional, stabilitatea instituțiilor statului este esențială pentru România.

„Pentru țara noastră, în situația în care ne găsim, cu o instabilitate puternică la granițe, cu probleme de deficit bugetare importante, stabilitatea instituțiilor de stat este un element important”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a arătat că stabilitatea influențează direct încrederea investitorilor și ratingul țării.

„De această stabilitate depinde, de exemplu, gradul de încredere în România. Depinde ratingul țării, adică cât sunt dobânzile pe care le plătim”, a spus premierul la Antena 3 CNN, dând exemplul Italiei, care și-a îmbunătățit recent ratingul de țară pe fondul stabilității guvernării.

Declarațiile premierului vin după ce senatorul Ninel Peia din Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Ninel Peia îl acuză pe Nicușor Dan de imixtiuni în funcționarea justiției, după ce șeful statului a vorbit despre organizarea unui referendum printre magistrați.

