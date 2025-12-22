Prima pagină » Știrile zilei » Bolojan, despre concedieri: anul viitor, în anumite locuri, vor fi reduceri de personal

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor vor fi făcute concedieri. În anumite locuri, vor fi reduceri de personal, a dezvăluit șeful Guvernului.
Premierul a fost întrebat dacă anul viitor vor fi concedieri.

„În cursul anului viitor va implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal”, a răspuns premierul, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN.

El a dezvăluit că în 2026 toate autoritățile vor fi obligate să facă audit de personal.

„Anul viitor toate autoritățile trebuie să-și facă un audit de personal”, a adăugat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a mai anunțat că anul viitor nu vor mai fi luate măsuri dure pentru combaterea austerității, așa cum s-a întâmplat în 2025.

„Anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri (..) Vor fi o scădere a inflației și condiții pentru relansare în a doua parte a anului viitor”, a explicat Ilie Bolojan.

El a pus și o condiție pentru ca anul viitor să nu crească din nou taxele. „Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ce am stabilit”, a spus Bolojan

Prim-ministrul a atras atenția că și anul viitor Guvernul va avea ca priorități reducerea cheltuielilor, fondurile europene, încasarea impozitelor și dezvoltarea economică.

