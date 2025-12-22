Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier

Prim-ministrul a vorbit despre măsurile luate în acest an.

„Nu a fost un an ușor mai ales a doua jumătate (…) Măsurile pe care am fost forțați să le punem în practică au însemnat scăderea puterii de cumpărare”, a spus Ilie Bolojan, luni seara, la Antena 3 CNN.

Șeful Guvernului a anunțat că anul viitor nu vor mai fi luate măsuri dure.

„Anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri (..) Vor fi o scădere a inflației și condiții pentru relansare în a doua parte a anului viitor”, a explicat Ilie Bolojan.

El a pus și o condiție pentru ca anul viitor să nu crească din nou taxele. „Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ce am stabilit”, a spus Bolojan

El a atras atenția că și anul viitor Guvernul va avea ca priorități reducerea cheltuielilor, fondurile europene, încasarea impozitelor și dezvoltarea economică. Premierul a mai spus că știe că unii români sunt supărați și s-a declarat împăcat cu măsurile nepopulare pe care le-a luat.

„Cu siguranță o parte sunt supărați. (…) Da (este împăcat cu aceste decizii n.r.) … nu aveam alte variante am conștiința împăcată (…) le mulțumesc românilor că acceptă ”, a precizat premierul.