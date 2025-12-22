Prima pagină » Știrile zilei » Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier

Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier

Premierul Ilie Bolojan a promis că anul viitor nu se vor mai lua măsuri pentru combaterea austerității, așa cum s-a întâmplat în 2025. Veștile bune au legătură cu inflația și economia.
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 dec. 2025, 19:15, Economic

Prim-ministrul a vorbit despre măsurile luate în acest an.

„Nu a fost un an ușor mai ales a doua jumătate (…) Măsurile pe care am fost forțați să le punem în practică au însemnat scăderea puterii de cumpărare”, a spus Ilie Bolojan, luni seara, la Antena 3 CNN.

Șeful Guvernului a anunțat că anul viitor nu vor mai fi luate măsuri dure.

„Anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri (..) Vor fi o scădere a inflației și condiții pentru relansare în a doua parte a anului viitor”, a explicat Ilie Bolojan.

El a pus și o condiție pentru ca anul viitor să nu crească din nou taxele. „Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ce am stabilit”, a spus Bolojan

El a atras atenția că și anul viitor Guvernul va avea ca priorități reducerea cheltuielilor, fondurile europene, încasarea impozitelor și dezvoltarea economică. Premierul a mai spus că știe că unii români sunt supărați și s-a declarat împăcat cu măsurile nepopulare pe care le-a luat.

„Cu siguranță o parte sunt supărați. (…) Da (este împăcat cu aceste decizii n.r.) … nu aveam alte variante am conștiința împăcată (…) le mulțumesc românilor că acceptă ”, a precizat premierul.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Cancan
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Astrologul Mariana Cojocaru a prezis care va fi zodia norocoasă pentru următorii 7 ani. Va avea succes pe toate planurile
CSID
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor