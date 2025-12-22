Discuțiile de la Cotroceni dintre Nicușor Dan și magistrați s-au încheiat. Judecător: „Abuzurile nu sunt identificate și corectate din interior, pentru că puterea este concentrată excesiv la vârf” / Nicușor Dan: Discuțiile vor continua

UPDATE 13:38 Nicușor Dan, la finalul discuțiilor cu magistrații: Este o primă discuție, deci este o dezbatere care e util să continue

Discuțiile dintre Nicușor Dan și magistrații veniți la Cotroceni s-au încheiat după mai bine de 3 ore și jumătate.

„Este o primă discuție, deci este o dezbatere care e util să continue. A fost această presiune a timpului pentru această întâlnire, dar și pentru asta am cerut ca materialele de la dumneavoastră să vină doar până joi și după aceea am prelungit până sâmbătă, dar evident că în continuare suntem disponibili pentru orice fel de sugestie, sesizare. Multe din lucrurile care au fost sesizate de dumneavoastră sau de alți magistrați necesită verificări care o să ia timp și de asta în mod special am pus întrebarea, pentru că dacă dumneavoastră aveți disponibilitatea de a verifica anumite lucruri și nu aveți informația, putem să vă ajutăm cu asta. (…) În concluzie, cred că dezbaterea este utilă și pentru ca publicul larg să înțeleagă condițiile de muncă ale magistratului, pentru că cumva discuția a fost foarte abstractă despre condiția socială a magistratului și cred că e util ca oamenii să afle cum inclusiv procurorii se duc sau procurorul de ședință se duce să vadă dacă a venit dosar în arhivă, nu a venit… Deci astea sunt lucruri care sunt importante. Deci mulțumesc și discuțiile vor continua”, a spus Nicușor Dan, la finalul discuțiilor.

UPDATE 12:55 Cum apreciază magistrații prezenți interacțiunea cu CSM

După ce fiecare magistrat prezent la discuții a prezentat propuneri care să vină în remedierea problemelor din sistemul de justiție, Nicușor Dan i-a întrebat cum apreciază interacțiunea lor cu CSM.

„Noi am trimis tot felul de propuneri, dar abia zilele trecute a existat o întâlnire cu o parte dintre asociațiile profesionale. Există și un sondaj, care astăzi se încheie. (…) A existat un sondaj în 2022 când s-au modificat legile justiției și s-au strâns puncte de vedere acolo. Din păcate, ele s-au strâns, dar legile au fost adoptate în felul în care au provocat aceste probleme”, a fost răspunsul lui Dragoș Călin, un reprezentant al asociațiilor de magistrați.

UPDATE 12:35 Presiunea venită din Inspecția Judiciară, reclamată de o judecătoare

În timpul discuțiilor dintre magistrați și Nicușor Dan la Cotroceni, o judecătoare a acuzat felul în care un judecător poate fi mutat oricând de pe o secție pe alta. Aceasta a dat drept exemplu ÎCCJ, unde este nevoie de consimțământul expres al judecătorului pentru mutare.

Magistrata a vorbit și despre colegii din sistem care au probleme cu Inspecția Judiciară, despre care a vorbit Pîrlog.

UPDATE Bogdan Pîrlog, procuror militar

Bogdan Pîrlog, procuror militar, președinte Asociația Inițiativa pentru Justiție, care anterior a fost sancționat pentru criticile aduse sistemului judiciar, a spus că actuala stare a justiției se datorează colaborării dintre grupuri din interiorul sistemului și grupuri externe.

„Situația în care se află sistemul judiciar nu s-a produs ca urmare a acțiunii unor forțe interne sau externe, ci când găști din sistem și-au dat mâna cu găști din afara sistemului și au adus sistemul în stare de moarte clinică.”, a spus Pîrlog.

„Ce au adus noile legi ale Justiției în materie de control – modificările promovate au creat un sistem prin care o majoritate în cadrul secției de judecători poate controla tot ce e relevant în materie de justiție. E nevoie de 5 oameni. Acești 5 oameni numesc a șasea persoană, președintele ÎCCJ, pur discreționar. După aceasta numesc comisiile care vor selecta președinții curților de apel și controlează promovarea judecătorilor fără un criteriu real de meritocrație.”

„S-a ajuns la situații halucinante în care pentru a se da o soluție într-un dosar anume s-a ajuns în situația în care au fost delegai judecători care nici măcar nu aveau cerere”.

Magistratul a făcut o mențiune importantă, legată de violența împotriva femeilor.

„Violența asupra femeilor – am constatat un dublu standard al conducerii ministerului public. O situație la Tărgoviște, unde inculpatul era și unchi al consilierei ministrului de Interne, și deja se emisese ordonanța de mutare a dosarului la un alt parchet. În antiteză, la Turnu Măgurele, unde a fost ucisă persoana beneficiară a ordinului de protecție dar care încălca ea ordinul de protecție. Procurorul, a cărui revocare se cere, a funcționat singur la un parchet, fără niciun sprijin, mii de dosare. Aici procurorul general a trimis echipa de control și s-a făcut un raport extrem de fulminant. Se vede foarte clar modul în care de la vârful piramidei deciziile se iau pe criterii care nu au nicio legătură cu obiectivitatea.”

„Nu se poate să excluzi de patru ori un judecător și să se constante că nu aveai niciun temei să o faci. Nici măcar nu se mai ascund.”.

UPDATE Alexandru Oancea, fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla

Alexandru Oancea, fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, care și-a dat demisia și a fost eliberat din funcție la 1 noiembrie prin decret prezidențial, a declarat că împărtășește punctele exprimate anterior de colegii săi magistrați.

El a precizat că situația din justiție nu s-a îmbunătățit, cu excepția creșterilor salariale, și că modificările legislative au servit mai degrabă anumitor grupuri de interese decât interesului public.

El a spus că acesta este principalul motiv al demisiei sale și că nu crede că se pot produce schimbări semnificative într-un interval scurt.

„Senzația mea este că nu s-a schimbat nimic în bine, cu excepția măririlor salariale. Tot ce s-a întâmplat în legislație, în organizare judiciară a fost un efort pentru mai multe grupuri de interese pentru a ajunge la situația de azi. Ăsta e motivul principal pentru care mi-am înaintat demisia și nu cred că se poate schimba ceva în bine într-un timp scurt.”

„Justiția privește toți cetățenii. Nu e normal, nu este firesc punctul în care se află.”

„În reportajul Recorder s-a vorbit mult despre ÎCCJ, CAB, sunt instituții cheie care sunt controlate. Oamenii care au ajuns acolo nu au ajuns acolo într-un mod artificial, aleatoriu, au fost ajutați să ajungă acolo prin diferite mecanisme.”

„Eu nu mă aștept ca persoanele vizate de reportajul Recorder să vină și să-și dea demisia. Care e mecanismul ca să intre pe făgașul normal? Eu nu-l văd. Ce ar trebui, să se ancheteze singuri?”

„Așteptarea mea de la instituția prezidențială este să exercite în limita atribuțiilor această presiune publică pentru ca instituțiile care pot schimba ceva să o facă, chiar dacă nu-și doresc acest lucru.”

UPDATE Daniel Ungureanu, procuror Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

Daniel Ungureanu, care are o experiență de 13 ani în magistratură, a luat cuvântul. Acesta spune că principiul după care s-a ghidat în carieră este „nimeni nu e mai presus de lege” și că și-a luat toate examenele „obiectiv”.

„Modalitatea în care ulterior acelui reportaj conducerea instanțelor și CSM au înțeles imediat să procedeze prin aducerea unor acuze împotriva celor care au adus acel mesaj consider că e unul greșit. Nu trebuie arătat cu degetul transmițătorul acelui mesaj. (…) Aspectele punctuale din reportaj – cazuri concrete, cu nume și prenume – trebuia să facă obiectul unor verificări riguroase. Acesta trebuia să fie mesajul transmis, nu doar de ordin disciplinar, ci și verificări din punct de vedere penal”, a spus acesta.

UPDATE 10:56 Un magistrat propune eliminarea interviurilor și înlocuirea cu un examen similar celui de la Psihologie

O procuroare care este în magistratură din 2014 și care activează în prezent în DNA afirmă ca s-a creat un sentiment de insecuritate în rândul magistraților. Ea a adus în discuție dosarul în care era vizat Vanghelie, la care a lucrat din 2018.

Procuroarea a declarat că la judecarea de fond s-au mutat patru complete de judecată, fără ca procurorii să poată face ceva. Decizia penală, spune ea, conține aspecte care derapează „de la ceea ce știm noi despre drept”.

Un alt magistrat a propus eliminarea interviurilor și propune înlocuirea cu un examen similar celui care se dă la Psihologie, care constă într-un examen scris de gândire critică. Acesta afirmă că taxele judiciare de timbru sunt absolut derizorii. Prin majorarea acestora, nu se vor mai promova cereri „șicanatorii”.

UPDATE Fost procuror: Societatea noastră a permis mult prea des politicului să intervină în justiție

Cristian Anghel, fost procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fost procuror DNA și fost consilier juridic în Ministerul Justiției consideră că tema relevantă pentru societate este despre cum vrem să arate justiția și nu despre forma legilor.

„Eu cred că justiția arată astfel pentru că societatea noastră a permis mult prea des politicului să intervină în justiție”, a declarat acesta.

„Dacă ne asumăm ca în continuare numirile să se facă prin jocuri politice netransparente, vom avea acest rezultat, inevitabil, indiferent de cum vom modifica legea”, a mai spus fostul magistrat.

El a susținut că magistrații știau cine va conduce Parchetul General, DNA și, DIICOT. Și acum „se aude” cine va conduce aceste instituții. „De ce să concurăm dacă se știe cine va fi acolo?”.

„Există o relație foarte apropiată dintre unii colegi magistrați și politicieni, iar acest lucru este nepermis”, a acuzat Anghel.

UPDATE 10:20 Liviu Cârneci, judecător în cadrul Tribunalului Covasna: Abuzurile nu sunt identificate și corectate din interior

Liviu Cârneci, judecător în cadrul Tribunalului Covasna, a continuat discuția.

„Am comunicat către administrația prezidențială două cazuri punctuale care ar putea să prezinte caracteristicile unor abuzuri. Acestea nu cred că sunt simple accidente, ci simptome ale unui sistem profund disfuncțional. Problema reală este că sistemul de justiție nu dispune de mecanisme interne reale de autocorecție.

Abuzurile nu sunt identificate și corectate din interior, pentru că puterea este concentrată excesiv la vârf, într-un mod care permite controlul informal al carierei tuturor magistraților și selecția oamenilor care optează pentru funcții de conducere după alte criterii decât cele meritocratice. În ultimii ani, cred că s-a consolidat un sistem oligarhic în justiție, al cărui centru de greutate se află la vârful ÎCCJ și al CSM-ului. Prin legile de justiție adoptate în anul 2022 s-au creat pârghii suficiente pentru a se tria și fixa în timp anumite funcții cheie în ierarhia sistemului judiciar”, a spus Liviu Cârneci.

UPDATE Dragoș Călin, președintele Asociației Forumului Judecătorilor din România

„Este extrem de important ca aspecte care constituie, de fapt, regrese ale sistemului judiciar și care derivă din legile care au fost adoptate în 2022 să fie cunoscute de întreaga opinie publică. Sunt chestiuni pe care trei asociații foarte mari de judecători și procurori, Forumul Judecătorilor, Mișcarea pentru Apărerea Statului Procurorului și Inițiativa pentru Justiție, le-au indicat încă din 2022.

Am spus că, în situația în care aceste legi vor fi adoptate, se va ajunge la astfel de deficiențe. Și credem că, independent de situațiile particulare pe care mulți dintre colegii noștri le-au prezentat, singura soluție importantă pentru a putea remedia cumva aceste aspecte este o modificare rapidă a legilor justiției”, spune Dragoș Călin, președinte al Asociației Forumului Judecătorilor din România.

El a afirmat că organisme internaționale, printre care Comisia de la Veneția, OCDE și OSCE, au criticat legile justiției.

„Spre exemplu, Comisia de la Veneția a cerut în două vize consultative revenirea competenților de urmărire penală reflectorilor magistrați la Direcția Națională Anticorupție, apoi este Organizația de Dezvoltare și Cooperare Economică. România dorește să fie parte a acestei organizații internaționale și, în niște rapoarte de parcurs, această organizație a criticat lipsa examenelor meritocratice de promovare, atât pentru funcții de execuție cât și pentru funcții de conducere în întreg sistemul judiciar, îndeosebi la Înalta Curte de Casație și Justiție. (…) Comisia de la Veneția a emis un aviz urgent pentru că legile justiției din 2022 au fost votate și adoptate înainte de publicarea acestui aviz”, adaugă Dragoș Călin.

UPDATE Discuțiile au început la Palatul Cotroceni

11 magistrați au venit la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan.

„Cred că trebuie să avem o discuție despre sistemul de justiție. Este o discuție publică. Am avut foarte multe materiale de la dumneavoastră pe care le-am parcurs”, a spus președintele, la întâlnirea de azi cu magistrații la Cotroceni.

Lista Magistraților participanți la discuțiile cu magistrații de la ora 10:00

1. Dragoș Călin, președinte Asociația Forumul Judecătorilor din România, judecător la Curtea de Apel București

2. Alin Bodnar, Secretar General Asociația Forumul Judecătorilor, judecător la Tribunalul București

3. Mihai Cătălin Constanstin, judecător Curtea de Apel Ploiesti

4. Andrei Soare – Judecător Tribunalul Brașov

5. Liviu Cârneci, judecător Tribunal Covasna

6. Daniel Ungureanu, procuror Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

7. Deriuș Laura, procuror Parchet Judecătoria Sector 1, București

8. Vartic Marius Catalin, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat

9. Alexandru Oancea, procuror Judecătoria Gherla, eliberat din funcția la data de 01 noiembrie prin decret prezidențial, la inaintarea demisiei

10. Bogdan Pârlog , președinte Asociația Inițiativa pentru Justiție, procuror militar

11. Cristian Anghel, fost procuror la Parchet Tribunalul București și DNA, a ocupat o perioada funcțiile de consilier juridic și director ajunct in Ministerul Justiției. Pensionat in octombrie 2025.

Știrea inițială:

Luni, începând cu ora 10:00, președintele Nicușor Dan îi așteaptă pentru discuții, la Cotroceni, pe magistrații care doresc să își asume public mesajele pe care doresc să le transmită în legătură cu problemele din justiție.

Anunțul vine după ce duminică, șeful statului a avut o declarație de presă despre pregătirile privind întâlnirea cu magistrații. Nicușor Dan a spus că în ciuda interesului arătat pentru întâlnire, foarte puțini magistrați au decis să confirme participarea – aproximativ 20 în nume personal şi tot atâţia din partea unor organizaţii.

Mesaje de intimidare

Șeful statului a subliniat că au existat mesaje de intimidare, iar cei mai mulți au cerut să fie luați din benzinării, „ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni”.

„Mulți dintre cei care ne-au scris, au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire o să aibă repercusiuni. Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta”, a spus Nicușor Dan duminică.

„Prin urmare, am decis că mâine (astăzi – n.r.), la ora 10.00, vom face o discuţie publică cu cei care doresc, să spunem, public, să transmită un mesaj. Iar toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate. Tot cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”, a completat, duminică, preşedintele.

Nicușor Dan vrea referendum în rândul magistraților

Tot în cadrul declarației de presă de duminică, șeful statului a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților, în luna ianuarie, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public sau în interiorul unui bresle.

„Dacă magistrații vor decide că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative și tot ceea ce am planificat. Dar dacă, însă, magistrații în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus președintele.

Reacția Secției de judecători a CSM

Duminică seara, secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat la afirmațiile lui Nicușor Dan și a subliniat că exercitarea atribuțiilor constituționale trebuie să respecte strict principiul separației și echilibrului puterilor în stat.

CSM precizează că referendumul propus de Președinte nu este prevăzut de lege pentru profesia de judecător, care are reglementare constituțională și legală specială. În calitatea sa de garant al independenței justiției, CSM își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea instanțelor.

Fost președinte al CCR: Referendum pe profesii nu există în România și nu poate fi organizat legal

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a afirmat duminică, la Digi24, că ideea unui referendum care să vizeze o anumită profesie, precum cea a judecătorilor, nu are niciun temei constituțional sau legal în România și nu poate fi pusă în practică, indiferent de forma în care ar fi gândită de Administrația Prezidențială.

„Deci nu avem, spre regretul președintelui probabil, referendum pe meserii. Nu avem așa ceva în România. Nu știu cum au gândit cei de la Cotroceni să facă acest referendum, dar nu este posibil, n-au cum”, a declarat fostul președinte al CCR.