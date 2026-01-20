Dragoș Pîslaru a ajuns la Davos: Este esențial ca România să ia parte activ la discuții

Dragoș Pîslaru a scris marți pe Facebook că a aterizat marți dimineața în Elveția unde se va alătura alătura lucrărilor Forumului Economic Mondial. Ministrul susține că vor participa 400 de lideri politici – peste 60 de șefi de stat și de guvern – și circa 850 de CEO ai celor mai mari companii din lume.

El amintește de președintele Statelor Unite ale Americii Donald J. Trump, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, premierul Canadei Mark Carney, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, vicepremierul Chinei He Lifeng, președintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski, secretarul general ONU António Guterres, dar și lideri din tehnologie precum Satya Nadella (Microsoft) și Jensen Huang (Nvidia).

„În acest context, este esențial ca România să ia parte activ la discuțiile în care se conturează marile direcții de investiții, tehnologie, securitate și cooperare internațională. Rolul meu aici este ca, alături de colegii din delegația noastră, să promovez România și să prezint actorilor internaționali publici și privați agenda noastră de modernizare: accelerarea și folosirea inteligentă a fondurilor europene, investițiile în infrastructură, educație și sănătate, tranziția verde și digitală și consolidarea rezilienței economiei românești”, a scris ministrul Investițiilor pe platforma de socializare.

El arată că, pe lângă participarea la reuniunile plenare, va avea și întâlniri bilaterale și că este speaker într-o sesiune din programul principal despre importanța investițiilor în locuire la nivel european și global.

„România are nevoie de o reprezentare profesionistă și mă bucur că îmi pot folosi experiența internațională în acest sens și că în sfârșit, după mulți ani, avem o participare serioasă la Davos”, a adăugat Pîslaru.