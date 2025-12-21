Prima pagină » Breaking News » Nicușor Dan despre întâlnirea cu magistrații: s-au întâmplat fel de fel de lucruri, au existat mesaje de intimidare

Nicușor Dan despre întâlnirea cu magistrații: s-au întâmplat fel de fel de lucruri, au existat mesaje de intimidare

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică faptul că înainte de întâlnirea de luni cu magistrații „s-au întâmplat fel de fel de lucruri”. Au existat mesaje de intimidare, iar unii participanți au cerut să fie luați din benzinării ca să nu fie văzuți intrând la Cotroceni, a spus Dan.
Nicușor Dan despre întâlnirea cu magistrații: s-au întâmplat fel de fel de lucruri, au existat mesaje de intimidare
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
21 dec. 2025, 14:07, Justiţie

Președintele României a avut duminică, la prânz, o declarație publică despre pregătirile privind întâlnirea cu magistrații despre criza din justiție. Nicușor Dan a constatat că, în ciuda interesului arătat pentru întâlnire, foarte puțini magistrați au decis să confirme participarea.

„Au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția de a veni la discuții față de cei aproximativ o mie”, a spus Nicușor Dan referindu-se la cei care au semnat documentul de protest, după reportajul Recorder.

„Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și 20 în numele unor asociații de magistrați”, a dezvăluit președintele.

Șeful statului a mai spus că în sistemul de justiție s-au întâmplat lucruri ciudate în ultimele zile.

„S-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile (…) în mod neobișnuit în anumite instituții s-au organizat ședințe (…) au existat mesaje de influențare, de intimidare”, a anunțat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a spus că mai mulți magistrați interesați de întâlnirea de la Palatul Cotroceni au cerut să rămână anonimi.

„Unii au cerut să fie luați din benzinării din București … ca să nu fie văzuți intrând în Palatul Cotroceni”, a spus Dan

Ca urmare, președintele Nicușor Dan a decis ca întâlnirea cu magistrații să înceapă luni, la ora 10.00, la Palatul Cotroceni.  „La ora 10.00, vom face o discuție publică cu cei care doresc (…) discuțiile private vor fi reprogramate”, a precizat Nicușor Dan.

Recomandarea video

BREAKING Fete din România în Dosarul Epstein / Finanțatorul american a trimis zeci de mii de euro unei femei din Iași
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Cancan
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Ce fructe să mănânci, ca să previi fiecare boală în parte. Tabel complet pentru cele mai cunoscute 15 afecțiuni
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor