Nicușor Dan despre întâlnirea cu magistrații: s-au întâmplat fel de fel de lucruri, au existat mesaje de intimidare

Președintele României a avut duminică, la prânz, o declarație publică despre pregătirile privind întâlnirea cu magistrații despre criza din justiție. Nicușor Dan a constatat că, în ciuda interesului arătat pentru întâlnire, foarte puțini magistrați au decis să confirme participarea.

„Au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția de a veni la discuții față de cei aproximativ o mie”, a spus Nicușor Dan referindu-se la cei care au semnat documentul de protest, după reportajul Recorder.

„Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și 20 în numele unor asociații de magistrați”, a dezvăluit președintele.

Șeful statului a mai spus că în sistemul de justiție s-au întâmplat lucruri ciudate în ultimele zile.

„S-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile (…) în mod neobișnuit în anumite instituții s-au organizat ședințe (…) au existat mesaje de influențare, de intimidare”, a anunțat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a spus că mai mulți magistrați interesați de întâlnirea de la Palatul Cotroceni au cerut să rămână anonimi.

„Unii au cerut să fie luați din benzinării din București … ca să nu fie văzuți intrând în Palatul Cotroceni”, a spus Dan

Ca urmare, președintele Nicușor Dan a decis ca întâlnirea cu magistrații să înceapă luni, la ora 10.00, la Palatul Cotroceni. „La ora 10.00, vom face o discuție publică cu cei care doresc (…) discuțiile private vor fi reprogramate”, a precizat Nicușor Dan.