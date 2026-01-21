Prima pagină » Justiţie » Marius Voineag, procurorul-șef al DNA: Niciun președinte nu mi-a cerut să nu anchetez pe cineva

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a acordat un interviu pentru Antena 3 CNN, în contextul scandalului din justiție apărut în urma dezvăluirilor în documentarul realizat de Recorder. În cadrul acestuia, Voineag a afirmat că niciun președinte nu i-a cerut să nu ancheteze pe cineva anume.
În cadrul interviului pentru Antena 3 CNN, lui Marius Voineag i s-a adus în atenție o declarație făcută de fostul procuror-șef al DNA, Crin Bologa, cum că fostul președinte Klaus Iohannis l-a chemat la Cotroceni și i-ar fi spus acestuia că politicienii vor liniște. În plus, Bologa afirmase că poate proba acest lucru, lăsând să se înțeleagă că Iohannis ar fi fost înregistrat ilegal în cadrul discuției de la Cotroceni. 

În legătură cu acest subiect, Marius Voineag a fost întrebat, la Antena 3 CNN, dacă știe situații în care președinți, foști președinți sau politicieni au fost înregistrați de alți procurori șefi în cadrul unor discuții private.

„Eu sper că nu [au fost situații în care au fost înregistrați – n.r.]. Trebuie să răspundă dânsul (Bologa – n.r.) la ceea ce a zis, să probeze ceea ce a zis pe mai departe”, a răspuns Voineag. 

Întrebat mai departe dacă fostul președinte Klaus Iohannis sau actualul președinte, Nicușor Dan, i-ar fi cerut să nu ancheteze pe cineva anume sau să renunțe la o anumită anchetă, Marius Voineag a negat acest lucru.

„Niciodată. Nici fostul președinte, nici actualul președinte… în dialogurile pe care le-am avut cu dânșii și niciodată nu au solicitat așa ceva. Discuția se poartă la cu totul alt nivel și cred că lucrurile trebuie spuse așa cum ni le imaginăm unii dintre noi, pe baza unor nemulțumiri, frustrări sau orice alte emoții”, a mai spus procurorul-șef al DNA. 

