Șefa Curții de Apel București a solicitat o întâlnire cu Nicușor Dan. Ce i-ar spune președintelui României

Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a declarat duminică, într-un interviu la Antena 3 CNN, că a solicitat o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a discuta despre sistemul de justiție.
Iulian Moşneagu
11 ian. 2026, 21:44, Justiţie

„Am cerut o discuție cu președintele țării. Am făcut și o solicitare scrisă. Probabil că agenda domniei sale este încărcată. Urmează, mă gândesc, să fiu și eu primită”, a spus Liana Arsenie.

Întrebată ce i-ar transmite șefului statului, președinta Curții de Apel București a afirmat că declarațiile publice privind existența unor presiuni sau a unei „terori” în sistemul judiciar afectează încrederea publică în justiție.

„În acest moment l-aș ruga pe domnul președinte ca atunci când susține că sistemul de justiție este condus prin teroare, când sistemul de justiție este condus prin presiune, este condus prin persecuție, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistrați, ci este răul care vizează sistemul de justiție în ansamblul său”, a declarat judecătoarea.

„Este un rău care șubrezește, care erodează statul de drept”

Ea a adăugat că astfel de mesaje pot eroda statul de drept.

„Este un rău care șubrezește, care erodează statul de drept, pentru că dacă cetățenii nu mai au încredere că hotărârea judecătorească este rezultatul legii și al aplicării legii și al independenței și obiectivității judecătorului, atunci statul de drept este în pericol”, a spus Arsenie.

Președinta Curții de Apel București a mai afirmat că statul de drept nu este amenințat de o justiție independentă, ci de una supusă influenței politice.

„Statul de drept nu este în pericol cu o justiție independentă și imparțială, nu este în pericol cu un corp al judecătorilor puternici. Este în pericol cu un corp, cu o putere judecătorească coordonată politic”, a subliniat ea.

