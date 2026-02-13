Prima pagină » Justiţie » Șefa Curții de Apel București: sancțiunile aplicate fostei judecătoare Daniela Panioglu au fost reformate la Înalta Curte

Redistribuirea fostei judecătoare Daniela Panioglu la o altă secție a Curții de Apel București a fost o măsură administrativă care „a funcționat”, a declarat președinta CAB, Liana Arsenie, la emisiunea Off the Record.
Luiza Moldovan
13 feb. 2026, 14:28, Social

Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a declarat că fosta judecătoare Daniela Panioglu a făcut obiectul mai multor acțiuni disciplinare, în urma cărora au fost aplicate sancțiuni ce au fost ulterior „reformate” de instanța supremă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Off the Record, realizat de jurnalista Sorina Matei.

Întrebată dacă ar avea încredere în competențele profesionale ale fostei judecătoare, Liana Arsenie a afirmat că, din poziția de superior ierarhic, nu dispunea de suficiente pârghii pentru a sancționa comportamentul acesteia.

Singura soluție a fost redistribuirea judecătoarei

„Doamna Panioglu a avut exercitate mai multe acțiuni disciplinare, s-au aplicat sancțiuni, acele sancțiuni au fost reformate, să zic așa, în cadrul Înaltei Curți”, a declarat Arsenie.

Președinta Curții de Apel București a precizat că dificultățile au apărut în activitatea de Drept Penal și că, la nivel managerial, singura soluție a fost redistribuirea judecătoarei la o altă secție a instanței.

„Dreptul Penal pare că trezește în noi asemenea reacții”

„Din păcate, materia aceasta a Dreptului Penal pare că generează, trezește în unii dintre noi astfel de reacții.

La nivel managerial, eu nu am avut ce să fac, decât să gândesc împreună cu echipa de management, cu colegiul de conducere, repartizarea doamnei Panioglu la o altă secție a Curții de Apel București”, a mai spus Arsenie.

Potrivit acesteia, măsura administrativă a avut efecte pozitive, întrucât, în noul complet, fosta judecătoare nu ar mai fi manifestat un comportament similar.

„Măsura administrativă pare că a fost una de succes, pentru că, în acel complet, doamna Panioglu nu a mai avut astfel de manifestări”, a precizat președinta Curții de Apel.

Liana Arsenie a subliniat că este vorba despre o redistribuire, nu despre o mutare forțată, precizând că aceasta a avut loc după încetarea măsurii de suspendare a Danielei Panioglu.

