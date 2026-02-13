Ministerul Transporturilor, demersuri pentru salvarea trenurilor de patrimoniu

Potrivit interviului acordat publicației Club Feroviar, este vorba despre 23 de vagoane de patrimoniu, dar și alte 15 locomotive de epocă.

„A fost o perioadă intensă de analiză și evaluare a diferitelor soluții posibile într-un context economic complicat pentru toate unitățile feroviare ale MTI. La finalul anului trecut s-a conturat soluția optimă. Actul normativ a fost avizat intern și acum parcurge deja circuitul extern de avizare. Avem încrederea că în cel mai scurt timp acest act normativ va intra pe ordinea de zi a Guvernului”, a declarat Ciprian Șerban.

Șerban a precizat că ia, în funcție de bugetul alocat, ia în considerare restaurarea și introducerea în circuitul turistic a trenurilor de epocă și locomotivelor de patrimoniu.

„La acest moment există un grup de lucru cu experți de la MTI și Ministerul Culturii care va analiza posibilitatea înființării unui Muzeu al Căilor Ferate Române ca o entitate distinctă”, a declarat Ministrul Transporturilor.

Câteva din trenurile care vor fi salvate de la distrugere sunt Trenul Regal, Trenul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Trenul Dracula, Nostalgia, Moldovița și Călugăreni.

Patrimoniul Colecției Publice de Istorie Feroviară include 37 de locomotive cu abur, care se află în diferite depouri din țară, dar și alte exponate aflate la Muzeul Istoriei Feroviare Române din Capitală.