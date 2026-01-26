Prima pagină » Economic » Opt oferte primute pentru construirea ultimului tronson din autostrada Unirii și a 5 km de autostradă în Republica Moldova

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni, contract care include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova.
26 ian. 2026

Ofertele au fost depuse de companii din România, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia și Ucraina.

Potrivit ministrului Transporturilor, tronsonul 4, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova, are o lungime de 15,5 kilometri și un cost estimat de 4,7 miliarde lei, finanțarea europeană fiind asigurată prin Programul Security Action for Europe- SAFE.

Pe traseu vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tunele (cel mai lung având 1760 metri) și două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

În cadrul proiectului, CNIR prioritizează și va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, pod cu lucrări în desfășurare.

