Guvernul modifică schema de compensare a motorinei pentru transportatori: „Valoarea ajutorului de stat fiind mult superioară majorării de accize”

UPDATE: „Guvernul României a adoptat o hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1094/2025, prin care se continuă sprijinul acordat operatorilor de transport rutier pentru compensarea creșterii prețului la motorină”, a scris ministrul Ciprian Șerban pe Facebook.

Potrivit ministrului, schema își schimbă denumirea și va viza compensarea creșterii prețului la motorină, nu doar a accizei. Totodată, perioada de acordare a sprijinului este extinsă până la 30 aprilie 2027, pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026.

Valoarea compensării va ajunge la 85 de bani pe litru pentru motorina cumpărată în perioada 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026, după ce anterior sprijinul a fost stabilit la 40 de bani/litru pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025 și 65 de bani/litru pentru intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Bugetul total estimat al schemei se mărește de la 190 milioane lei la 652,195 milioane lei, iar aproximativ 6.200 de operatori economici vor beneficia de acest sprijin, a precizat ministrul Transporturilor.

Știrea inițială: Ministerul Finanțelor propune extinderea sprijinului pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină până la finalul anului 2026, potrivit proiectului inclus deja pe agenda Guvernului.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale.

Cum s-a stabilit cuantumul ajutorului

„Majorarea nivelului accizei la motorină în 2 etape, respectiv 1 august 2025 și 1 ianuarie 2026, instituită prin Legea nr. 141/2025, a condus la o creștere totală a accizei de 0,487 lei/litru, astfel că prin acordarea unui ajutor de stat de 0,85 lei/litru se are în vedere o compensare a creșterii de preț prin compensarea parțială a accizei, valoarea ajutorului de stat fiind mult superioară majorării de accize”, se arată în nota de fundamentare.

Prin urmare pe tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1094/2025 sintagma „compensarea creșterii accizei la motorina” se înlocuiește cu sintagma ”compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei”.

Nivelul minim al accizei pentru motorină prevăzut de Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității este de 330 euro/1000 litri, iar prin conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare, calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 1 octombrie 2025, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/2025/5258, rezultă nivelul de 1.677,09 lei/1000 litri.

Prin majorarea valorii ajutorului de stat la 0,85 lei/litru, se respectă nivelul minim prevăzut de Directiva 2003/96/CE, nivel minim obligatoriu pentru toate statele membre, astfel cum reiese și din analiza efectuată, pe care o redam în cele ce urmează:

– nivel minim Directivă: 1.677,09 lei/1000 litri

– nivel ajutor de stat:0,85 lei/litru, respectiv 850 lei/1000 litri

– nivel acciza aplicabil în România începând cu 1 ianuarie 2026: 2.804,29 lei/1000 litri

– nivel redus: 2.804,29 lei/1000 litri – 850 lei/1000 litri = 1.954,29 lei/1000 litri

Astfel, prezentul proiect de act normativ prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat până la data de 30 aprilie 2027, care cuprinde motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026.

Finanțarea schemei se va efectua cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2026 și în estimările pentru anii următori pentru Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale.

Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligația notificării în vederea obținerii Deciziei de aprobare din partea Comisiei Europene, potrivit documentelor guvernamentale.