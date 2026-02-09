Ciprian Șerban: Au fost depuse două oferte în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2

„Astăzi au fost depuse două oferte în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, investiția strategică ce va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării, pe 470 km. Este un semnal clar că piața răspunde acestui proiect major, cu o valoare estimată de aproximativ 170 milioane euro”, a scris ministrul Transporturilor luni, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Șerban a menționat faptul că următoarea etapă este cea a evaluării ofertelor, iar semnarea contractului este prevăzută cel târziu în iulie 2026.

„Fast Danube 2 va permite creșterea perioadei de navigație de la 280 la 340 zile pe an și va genera o majorare estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe fluviu, contribuind direct la consolidarea transportului fluvial și la dezvoltarea economică regională”, a mai spus ministrul.

Concret, acest proiect prevede 110 km de șenal navigabil dragat, 9 epiuri și 4 chevroane, 5,45 km stabilizări de mal, dar și o insulă artificială.

„Continuăm să investim în infrastructura de transport și în valorificarea potențialului Dunării ca axă logistică europeană”, a conchis Ciprian Șerban.