Ciprian Șerban: Au fost depuse două oferte în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat luni că au fost depuse două oferte în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2. „Continuăm să investim în infrastructura de transport și în valorificarea potențialului Dunării ca axă logistică europeană”, a afirmat ministrul.
09 feb. 2026, 16:19, Economic

„Astăzi au fost depuse două oferte în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, investiția strategică ce va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării, pe 470 km. Este un semnal clar că piața răspunde acestui proiect major, cu o valoare estimată de aproximativ 170 milioane euro”, a scris ministrul Transporturilor luni, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Șerban a menționat faptul că următoarea etapă este cea a evaluării ofertelor, iar semnarea contractului este prevăzută cel târziu în iulie 2026.

„Fast Danube 2 va permite creșterea perioadei de navigație de la 280 la 340 zile pe an și va genera o majorare estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe fluviu, contribuind direct la consolidarea transportului fluvial și la dezvoltarea economică regională”, a mai spus ministrul.

Concret, acest proiect prevede 110 km de șenal navigabil dragat, 9 epiuri și 4 chevroane, 5,45 km stabilizări de mal, dar și o insulă artificială.

„Continuăm să investim în infrastructura de transport și în valorificarea potențialului Dunării ca axă logistică europeană”, a conchis Ciprian Șerban.

