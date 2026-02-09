De ce nu avem mesaje audio în metrou? Explicațiile conducerii Metrorex

Străinii care vizitează Bucureștiul și aleg să folosească metroul pentru a se deplasa în Capitală nu vor auzi în curând notificări în limba engleză în difuzoarele din trenurile de metrou, așa cum lasă să se înțeleagă conducerea Metrorex, care a detaliat pentru Mediafax care ar fi implicațiile tehnice ale implementării acestui sistem. Răspunsul a venit la solicitarea reporterului în contextul unui flux susținut de cetățeni străini în metrou, unii nedumeriți și nevoiți să roage călătorii autohtoni indicații pe traseu.

Anul trecut, 1.114.922 de turiști străini au sosit, oficial, în structurile de primire turistică, inclusiv în camerele și apartamentele de închiriat, însumând 2.574.950 de înnoptări, așa cum arată cifrele colectate de statisticienii INS, date publicității vineri.

Directorul general al Metrorex, ec. Mariana Miclăuș, a detaliat la întrebarea Mediafax că trenurile de metrou sunt dotate cu instalaţii de redare automată a unor mesaje pre-înregistrate, prin instalaţia de sonorizare a trenului, mesaje necesare pentru atenţionarea şi informarea călătorilor, iar aceste mesaje audio sunt completate de anunţurile scrise, afişate pe ecranele montate la capetele vagoanelor din trenurile de generaţie nouă.

„Având în vedere numărul crescut de cetăţeni străini, turişti ce călătoresc cu metroul şi pentru informarea corectă a acestora şi îmbunătăţirea orientării în cadrul reţelei de metrou, respectiv, pentru asigurarea unor condiţii de confort al călătoriei, Metrorex a luat măsura ca mesajele de informare să fie prezentate şi în limba engleză. Acest lucru se face prin mesajele în limba română, urmate de cele în limba engleză, care sunt difuzate pe ecranele din interiorul vagoanelor”, a transmis directorul general al Metrorex.

„Oștrice propunere de îmbunătățire este evaluată în funcție de resursele disponibile”

Mariana Miclăuș a detaliat considerentele pentru care, pentru moment, a fost luată decizia de a menține informarea audio doar în limba română:

La atenţionarea privind închiderea uşilor, o adăugare a mesajului şi în limba engleză cu temporizările necesare, ar lungi timpul de staţionare a trenului în staţie (uşa începe să se închidă după finalizarea anunţului de închidere a uşilor), cu prelungirea în final a timpului de călătorie, ceea ce nu este de dorit;

Pentru a fi bine auzite fără un nivel sonor excesiv, mesajele referitoare la staţia următoare şi a celor de indicare a traseului trenului sunt transmise imediat după plecarea trenului din staţie, astfel încât acestea sunt finalizate până trenul să ruleze în tunel şi să prindă viteză, timp în care zgomotul rulării în tunel este mai mic. De asemenea, al doilea rând de mesaje, adică repetarea anunţurilor înainte de intrarea trenului în staţie următoare (la trenurile în circulaţie pe Magistrala a 2-a) se efectuează de asemenea în apropierea staţiei şi la viteză mai mică. Dublarea acestor mesaje şi mai ales a celor de indicare a traseului trenului, care sunt mesaje lungi, ar necesita o creştere considerabilă a nivelului audio pentru a putea fi auzite peste zgomotul de fond din tunel, iar acest lucru ar crea un disconfort pentru călători.

„De asemenea, vă informăm că orice propunere de îmbunătățire este evaluată în funcție de resursele disponibile, fezabilitatea tehnică și impactul asupra utilizatorilor. Vom analiza cu atenție fiecare recomandare și, acolo unde este posibil, vom lua măsuri pentru implementarea celor mai viabile soluții”, a conchis șefa Metrorex.

Câte pasageri circulă zilnic cu metroul

Potrivit datelor Metrorex, deşi acoperă numai 5 % din lungimea întregii reţele de transport public a Capitalei, Metrorex asigură transportul a aproximativ 21% din volumul total al călătorilor ce utilizează mijloacele de transport în comun din Municipiul Bucureşti.

Cel mai recent raport anual publicat, pe anul 2024, arată că numărul de călători transportați a crescut față de anul precedent. Totuși acesta rămâne scăzut față de anii anteriori pandemiei, reprezentând o medie de circa 400.000 călători pe zi. În condiții normale metroul bucureştean transportă în medie circa 500.000 de călători pe zi, respectiv circa 15 milioane călători într-o lună.

Construită, echipată şi dată în folosinţă etapizat pe tronsoane începând cu anul 1979, reţeaua de metrou actuală măsoară 78,7 km cale dublă, structurată pe 5 magistrale, 64 staţii, 3 remize, 6 depouri și un terminal multimodal de tip Park&Ride, și are în exploatare 44 trenuri tip Bombardier, 15 trenuri tip IVA și 23 trenuri CAF.