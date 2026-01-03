Gândul: De ce a deraiat metroul în noaptea de Revelion

Trenul Metrorex care a sărit de pe șine de Revelion a avut roți vechi și proaste. Aceasta este o concluzie preliminară a surselor din interiorul Metrorex care au dezvăluit pentru gandul.ro că roțile trenului vechi de 40 de ani care a sărit de pe șine „aveau niște coame tocite”.

„Se pare că roțile au o problemă cu bandajul, cu acele coame care agață șinele. Se pare că acele coame erau tocite, nestrunjite, și din această cauză trenul a scăpat de pe șine”, au precizat surse Metrorex pentru Gândul.

Ancheta este în desfășurare, iar, până la finalizarea ei, mecanicii implicați în incident au fost suspendați, adaugă sursele pentru publicația citată.

Trenul nu avea o viteză mare

Incidentul din noaptea de Revelion s-a produs pe Magistrala 4, la stația Laminorului. Pe această Magistrală circulă doar trenuri vechi, de 40 de ani, realizate la Astra Arad.

După incident, Metrorex a decis introducerea a două garnituri Bombardier, pe o perioadă nedeterminată.

În momentul în care trenul a sărit de pe șine, nu avea o viteză mai mare de 20 de km/h, mai ales că, pe acea porțiunea, exista și o curbă, chiar la ieșirea din stație.

Trenurile de tip IVA (Întreprinderea Vagoane Arad) sunt, pentru Metrorex, o adevărată bătaie de cap. Ele poluează, se strică des și consumă mult.

Cu toate acestea, aceste trenuri circulă sute de kilometri pe zi, pe Magistrala 4, după cum relatează un document consultat de gandul.ro.

50 de ture în 18 ore

În 18 ore, un tren ajunge la 350 de kilometri, ceea ce înseamnă 50 de ture de la Gara de Nord la Străulești.

Fabricate la Arad, trenurile IVA, primele care au fost puse în circulație de la inaugurarea metroului, au peste 40 de ani și consumă foarte mult în comparație cu trenurile CAF sau Bombardier.

Pentru mecanicii Metrorex, a conduce un astfel de tren este o adevărată provocare.

Trenurile Astra IVA au un sistem de control specific (ATO/ATP Dimetronic) și de aceea ele circulă exclusiv pe Magistrala 4, pe câtă vreme, trenurile noi (BM2 și BM3), care folosesc sistemul Bombardier CITYFLO 350 (sau Alstom URBALIS 400) sunt incompatibile cu Dimetronic.