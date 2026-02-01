Austria: Trei români fără bilet au amenințat un controlor cu un cuțit

Trei români, cu vârste de 40, 48 și 55 de ani, au fost depistați joi de controlor fără bilete de călătorie, într-un tren care avea destinația Salzburg, notează publicația Kronen Zeitung.

După ce controlorul le-a spus că trebui să coboare din tren, bărbatul de 55 de ani a scos cuțitul la controlor.

Controlul a alertat poliția care a intervenit la gara din Vöcklabruck pentru a-i legitima pe români. Situația a degenerat rapid, întrucât bărbatul de 40 de ani a devenit extrem de agresiv, opunând rezistență și încercând în repetate rânduri să atace polițiștii.

Autoritățile au precizat că acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate.

Parchetul a decis eliberarea bărbaților mai în vârstă. Bărbatul de 40 de ani a fost audiat după ce și-a revenit din starea de ebrietate, și-a recunoscut faptele, astfel fiind deschis dosar penal pe numele lui.