Austria: Trei români fără bilet au amenințat un controlor cu un cuțit

Trei cetățeni români au fost prinși fără bilete valabile într-un tren care circula în Austria. Unul dintre ei l-a amenințat pe controlor cu un cuțit. Poliția a intervenit, cei trei fiind reținuți după o altercație.
01 feb. 2026, 16:51, Social

Trei români, cu vârste de 40, 48 și 55 de ani, au fost depistați joi de controlor fără bilete de călătorie, într-un tren care avea destinația Salzburg, notează publicația Kronen Zeitung

După ce controlorul le-a spus că trebui să coboare din tren, bărbatul de 55 de ani a scos cuțitul la controlor. 

Controlul a alertat poliția care a intervenit la gara din Vöcklabruck pentru a-i legitima pe români.  Situația a degenerat rapid, întrucât bărbatul de 40 de ani a devenit extrem de agresiv, opunând rezistență și încercând în repetate rânduri să atace polițiștii. 

Autoritățile au precizat că acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate. 

Parchetul a decis eliberarea bărbaților mai în vârstă. Bărbatul de 40 de ani a fost audiat după ce și-a revenit din starea de ebrietate, și-a recunoscut faptele, astfel fiind deschis dosar penal pe numele lui. 

 

