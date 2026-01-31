Scandal în Germania după ce un imigrant sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului / „Te iau cu mine”

O fată de 18 ani a murit joi seară într-un atac fatal petrecut la stația de metrou Wandsbek Markt din Hamburg, după ce un bărbat, imigrant din Sudan, a apucat-o și a tras-o pe șine în fața unui tren care sosea.

Atât victima, cât și agresorul au murit pe loc

Poliția germană investighează cazul ca presupusă omucidere.

Incidentul s-a produs în jurul orei 22:00.

Potrivit autorităților, cei doi se aflau independent pe peron și nu există indicii că s-ar fi cunoscut anterior.

Anchetatorii au precizat că bărbatul s-a apropiat brusc de tânără, a apucat-o și a tras-o după el pe platformă în timp ce trenul intra în stație.

Cine este atacatorul

Motivul atacului rămâne, deocamdată, neclar.

Serviciile de urgență au intervenit imediat, iar Crucea Roșie Germană a oferit sprijin psihologic martorilor.

Traficul pe linia U1 a fost suspendat peste noapte și reluat abia vineri dimineață.

Autoritățile au confirmat ulterior că agresorul era un bărbat în vârstă de 25 de ani din Sudanul de Sud, intrat în Germania la mijlocul anului 2024 printr-un program de primire umanitară derulat de landurile federale.

Acesta deținea un permis de ședere valabil și locuia într-o cazare municipală din Hamburg. Victima era o tânără de 18 ani din zona Norderstedt, landul Schleswig-Holstein; naționalitatea ei nu a fost făcută publică.

Reacții politice imediate

Relatări ale martorilor, preluate de presa germană, indică faptul că bărbatul părea în stare de ebrietate și s-ar fi comportat haotic cu puțin timp înainte de atac.

Un martor a declarat că agresorul ar fi apucat-o pe tânără din lateral și i-ar fi spus „Te iau cu mine”, înainte ca amândoi să cadă pe șine.

Cazul a generat reacții politice imediate

Alice Weidel, co-lider al partidului Alternative für Deutschland (AfD), a scris pe platforma X că „circumstanțele acestei crime trebuie clarificate pe deplin” și a cerut să nu se banalizeze astfel de incidente și să fie catalogate drept „cazuri izolate”.

Tragedia din Hamburg are loc pe fondul unei atenții sporite asupra unor decese similare pe calea ferată.

În loc să fie închis, a fost internat într-o instituție psihiatrică

Cu câteva luni înainte, în Saxonia Inferioară, o fată ucraineană de 16 ani a fost împinsă în fața unui tren în localitatea Friedland.

Un solicitant de azil irakian a fost ulterior asociat cu acel caz prin probe ADN.

Cererea sa de azil fusese respinsă, iar el se afla sub obligația legală de a părăsi Germania.

Din cauza unui diagnostic de schizofrenie paranoidă, suspectul a fost internat într-o instituție psihiatrică.

Ancheta în cazul de la Hamburg este în desfășurare, iar autoritățile au anunțat că vor face publice noi informații pe măsură ce acestea devin disponibile.