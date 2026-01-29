Reacții furioase în Europa după ce Spania a legalizat prin decret 500.000 de migranți ilegali / Aceștia vor obține drept de liberă circulație în Spațiul Schengen

Furia crește în toată Europa din cauza deciziei Spaniei de a legaliza prin decret peste o jumătate de milion de migranți ilegali – o mișcare despre care criticii avertizează că va avea consecințe mult dincolo de granițele Spaniei, potrivit europeanconservative.com.

Conform planului premierului Pedro Sánchez, cei cărora li se acordă statut legal vor obține în cele din urmă liberă circulație în spațiul Schengen, ceea ce a provocat reacții furioase din partea politicienilor și comentatorilor din țările care își înăspresc propriile politici de migrație.

Comentarii furioase pe întregul continent

Acest lucru a stârnit comentarii furioase de pe întreg continentul — și de pe alte părți.

În Germania, jurnalistul Wolfgang Osinski, purtător de cuvânt al partidului WerteUnion (Uniunea Valorilor), l-a criticat miercuri pe Sánchez „și pe alți dușmani ai valorilor noastre” pentru „inițierea iresponsabilă a unor evoluții ireversibile”.

Deputatul democrat suedez Josef Fransson a descris acordarea în masă a cetățeniei celor care au locuit în Spania doar cinci luni sau mai mult drept „o nebunie”, adăugând:

„În calitate de cetățeni ai UE (după o anumită perioadă și îndeplinirea condițiilor), aceștia pot, în principiu, să se deplaseze liber în spațiul Schengen pentru muncă sau ședere.

Mulțumesc, Spania!”, a spus acesta.

„Europa se autodistruge”

Europarlamentarul belgian Tom Vandendriessche a declarat că UE, în ansamblu, este de vină pentru că a permis politicii unei țări să aibă un impact atât de mare asupra celorlalte țări, acuzând blocul comunitar că „ține țara și populația noastră ostatice”.

Nile Gardiner, un fost consilier al lui Margaret Thatcher, a spus că acest lucru arată cum Europa „se autodistruge”.

Elon Musk: „Uau”!

Dincolo de continent, comentatorul conservator malaiezian Ian Miles Cheong a spus că Spania „comite o sinucidere civilizațională”, iar Elon Musk a scris pur și simplu : „Uau”.

Eva Poptcheva, fostă europarlamentară spaniolă și specialistă în afaceri europene, a sugerat că „acest tip de regularizare la scară largă, cu efecte care depășesc sfera națională și au un impact asupra întregii Uniuni Europene, ar trebui coordonată la nivelul UE”, deoarece dreptul de ședere în Spania implică libertatea de circulație pe tot restul teritoriului.