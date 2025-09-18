Disperarea Europei de a repatria migranții ilegali oferă talibanilor o oportunitate diplomatică

Țări precum Germania, Elveția și Austria au trimis în acest an delegații în Afganistan sau au primit oficiali talibani pentru a facilita repatrierile. În Marea Britanie, partidul Reform al lui Nigel Farage, aflat în prezent pe primul loc în sondaje, a propus luna trecută chiar să plătească guvernului afgan pentru a primi înapoi migranți, relatează Financial Times.

Aceste inițiative marchează o schimbare semnificativă de atitudine în rândul guvernelor europene, care anterior au încercat să izoleze talibanii și au condamnat gruparea pentru restricțiile impuse femeilor, precum și pentru tratamentul aplicat minorităților și opozanților politici.

Talibanii au reușit să profite de „disperarea Europei”

Schimbarea de atitudine a Europei are loc în contextul în care talibanii, prin represiunea dură împotriva grupării islamiste extrem de violente ISIS-K, activă în Afganistan, au reușit să dezvolte relații și cu Rusia, și cu Statele Unite.

Ibraheem Bahiss, analist principal al International Crisis Group cu sediul la Kabul, a declarat pentru Financial Times că talibanii au reușit să profite de „disperarea Europei” pentru a încheia acorduri privind expulzările.

„Talibanii sunt foarte dornici și nerăbdători să fie integrați în ordinea politică globală”, a spus Bahiss, adăugând că aceste contacte oficiale necesare pentru astfel de acorduri echivalează cu „micro-victorii care îi integrează din ce în ce mai mult în sistemul global”.

Suhail Shaheen, emisarul talibanilor în Qatar și purtător de cuvânt pentru presa internațională, a declarat că gruparea este interesată să „elaboreze mecanisme” pentru a sprijini repatrierea afganilor din Europa.

„Suntem pregătiți pentru o colaborare pozitivă, ca modalitate eficientă de rezolvare a problemelor”, a spus Shaheen. „Repatrierea este o chestiune umanitară, astfel că am saluta orice sprijin economic care ar însoți expulzările”.

Talibanii, aflați la putere în Afganistan după retragerea forțelor americane și NATO în 2021, se confruntă cu reduceri drastice ale ajutorului extern, sărăcie și dezastre naturale.