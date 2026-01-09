Noua Strategie de Securitate Națională (NSS2025) a SUA, publicată în noiembrie 2025, marchează o reorientare majoră a politicii externe americane. Focusul se mută pe consolidarea poziției pe întreg continentul american, scrie El economista.

Intervenția în Venezuela este doar începutul. Evoluția tranziției – pașnică sau haotică – va marca viteza revenirii petrolului venezuelean pe piață. Rezultatul final va condiționează eventuale intervenții în alte țări hispano-americane.

Marile companii americane vor fi principalele beneficiare ale aplicării doctrinei Monroe cu corolarul Trump. Companiile americane vor avea din nou prezență puternică pe întreg continentul, în special în infrastructuri, înlocuind companiile chineze. Va fi un proces gradual, dar fără pauză.

„Pax Americana s-a terminat” – mesajul pentru Europa

Statele Unite se retrag din finanțarea războiului din Ucraina. Uniunea Europeană pledează pentru acordarea unui împrumut de 90 miliarde euro în doi ani, știind că acest împrumut nu va putea fi rambursat decât dacă Rusia va plăti reparații de război.

Mesajele autorităților europene pregătesc UE pentru o economie de război, în fața unui eventual conflict cu Rusia. Chiar cancelarul Merz a menționat: „Pax Americana s-a terminat. Europa nu mai este în pace”.

Investițiile masive în apărare și politicile fiscale expansioniste vor condiționă creșterea slabă a UE. Băncile centrale, inclusiv BCE, Banca Japoniei și Fed, vor veni din nou în ajutorul piețelor de obligațiuni dacă va fi necesar.

SUA: Fed și testul mandatului Trump

Numirea noului președinte al Fed în ianuarie va da un semnal clar: profil academic și independent sau prioritate cererilor lui Trump de a reduce ratele dobânzilor mai mult decât este recomandabil.

În funcție de această alegere, ratele dobânzilor la obligațiunile pe termen lung pot suferi turbulențe care s-ar transfera temporar asupra evoluției dolarului.

În noiembrie vor avea loc alegerile de la jumătatea mandatului (midterm) în Statele Unite. Dacă democrații recâștigă controlul Camerei Reprezentanților, ar însemna o limitare semnificativă a agendei lui Trump. Este posibil chiar un nou proces de impeachment, deși ar fi nevoie de majoritate în Senat.

SUA: Războiul comercial continuă

Războiul tarifar al SUA nu s-a încheiat – există doar un armistițiu de douăsprezece luni cu China. În ceea ce privește UE, angajamentele de investiții imposibil de îndeplinit pot servi drept pretext pentru Trump să tensioneze relațiile comerciale în orice moment.

Necesitatea economiei chineze de a se concentra pe exporturi, în contextul slăbiciunii economiei interne, va continua să marcheze războiul comercial nu numai cu SUA, ci și cu UE.

Testul marilor companii tehnologice

Listarea la bursă a SpaceX, OpenAI și Anthropic va fi un test decisiv pentru sustenabilitatea evaluărilor companiilor tehnologice fără profituri. O dezamăgire ar avea efect negativ asupra evaluării multor fonduri de capital de risc.

În Statele Unite, întreprinderile mici și mijlocii pot fi cele mai avantajate, cu condiția ca creșterea economică să le însoțească. Riscul datoriei care finanțează centrele de date este distribuit în vehicule de venit fix privat.