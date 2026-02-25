Raport OpenAI: un oficial chinez ar fi folosit ChatGPT pentru a documenta o campanie de intimidare

În una dintre situații, membrii grupării s-ar fi dat drept funcționari ai serviciului de imigrări american. Ei au i-au comunicat unui disident stabilit în SUA că pozițiile sale publice încalcă legislația locală. Într-un alt context, au fost create înscrisuri false pretins emise de instanțe americane, având ca scop suspendarea profilurilor de rețele sociale ale unui critic al regimului, mai arată CNN.

„Aceasta reprezintă forma contemporană de represiune transnațională practicată de China”, a explicat Ben Nimmo, cercetător principal la OpenAI. „Nu este simplu trolling pe internet. Este un sistem industrializat, creat pentru a lovi criticile la adresa Partidului Comunist simultan și oriunde în lume.” Compania a anunțat dezactivarea contului după detectarea activității suspecte.

Deces simulat și atacuri mediatice prin ChatGPT

Raportul mai relatează despre o încercare de a simula moartea unui activist prin publicarea unui anunț mortuar fals și a unor fotografii cu o piatră funerară. Zvonuri privind presupusa trecere în neființă au circulat pe internet în 2023, potrivit presei de limbă chineză.

În alt scenariu, utilizatorul ar fi încercat să obțină asistență de la ChatGPT pentru a dezvolta un plan de discreditare a prim-ministrului japonez Sanae Takaichi. S-a încercat acest lucru inclusiv prin exploatarea nemulțumirilor legate de tarifele americane. OpenAI susține că sistemul a respins cererea. Totuși, mesaje critice la adresa acesteia au apărut ulterior pe platformele japoneze.

Inteligența artificială, nou arenă în competiția SUA-China

Documentul apare pe fondul escaladării competiției tehnologice dintre Washington și Beijing, în special în domeniul AI. Experți citați de CNN avertizează că astfel de exemple demonstrează cum regimurile autocratice pot folosi aceste instrumente pentru a-și perfecționa sistemele de supraveghere și manipulare.

„Competiția SUA-China în domeniul inteligenței artificiale nu se limitează la cercetarea academică avansată, ci se extinde la modul în care guvernele integrează tehnologia în operațiunile zilnice de monitorizare și influență”, a afirmat Michael Horowitz, profesor la Universitatea din Pennsylvania și fost oficial al Pentagonului.

Ambasada Chinei la Washington nu a oferit încă o poziție oficială. Cazul subliniază o nouă dimensiune a utilizării AI: nu doar ca vector de propagandă, ci și ca instrument intern de coordonare și arhivare a operațiunilor de intimidare globale.