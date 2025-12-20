OpenAI permite ajustarea nivelului de entuziasm al ChatGPT, o nouă funcție de personalizare pentru utilizatori

Potrivit unei postări recente pe rețelele sociale ale companiei, noile setări sunt disponibile în meniul de Personalizare și pot fi configurate pe opțiunile More, Less sau Default, scrie TechCrunch.

Această actualizare vine ca o extensie a funcțiilor deja existente, care permit stabilirea unui stil de bază pentru chatbot, precum tonurile Professional, Candid sau Quirky, introduse de OpenAI în luna noiembrie. Prin ajustarea nivelului de entuziasm al ChatGPT, utilizatorii pot controla mai precis modul în care asistentul AI comunică și interacționează.

Ajustarea nivelului de entuziasm al ChatGPT și controlul structurii răspunsurilor

Pe lângă opțiunile privind tonul, OpenAI a introdus și setări similare pentru utilizarea titlurilor, listelor și structurii textului. Aceste ajustări oferă un control mai granular asupra stilului de redactare, adresându-se atât utilizatorilor profesioniști, cât și celor care preferă un stil mai informal sau mai concis.

Prin această ajustare a nivelului de entuziasm al ChatGPT, OpenAI urmărește să răspundă mai bine preferințelor individuale, într-un context în care feedbackul privind personalitatea chatbotului a devenit tot mai vocal.

Un răspuns la controversele recente

Tonul ChatGPT a fost un subiect sensibil pe parcursul acestui an. OpenAI a fost nevoită să retragă o actualizare considerată „prea lingușitoare”, iar ulterior a modificat comportamentul GPT-5 pentru a fi „mai cald și mai prietenos”, după ce utilizatorii au reclamat un stil prea rece și impersonal.

În paralel, mai mulți academicieni și critici din domeniul inteligenței artificiale au avertizat că tendința chatbotilor de a valida constant opiniile utilizatorilor poate reprezenta un „dark pattern”. Aceștia susțin că un astfel de comportament poate genera dependență și ar putea avea efecte negative asupra sănătății mintale.

Prin oferirea opțiunii de ajustare a nivelului de entuziasm al ChatGPT, OpenAI pare să transfere o parte din această responsabilitate către utilizatori, permițându-le să decidă singuri ce tip de interacțiune își doresc.