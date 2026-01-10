ChatGPT Sănătate: noua IA care îți explică analizele medicale și oferă sfaturi de wellness

Platforma condusă de Sam Altman a subliniat faptul că sănătatea este unul dintre cele mai populare subiecte pe care utilizatorii le discută cu asistentul lor de inteligență artificială, întrucât peste 230 de milioane de persoane la nivel global fac în fiecare săptămână solicitări legate de bunăstare și îngrijire personală pentru a înțelege mai bine ce li se întâmplă, scrie El Economista.

În acest context și pentru a oferi un serviciu orientat către astfel de cereri, OpenAI a lansat ChatGPT Sănătate, o nouă experiență care va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, analiza rezultatelor analizelor de sânge și oferirea de sfaturi de sănătate adaptate utilizatorului.

După cum a explicat compania într-o postare pe blog, acest instrument combină controalele de confidențialitate, siguranță și gestionare a datelor din ChatGPT cu protecții suplimentare concepute special pentru domeniul sănătății. Acestea includ criptarea și izolarea aplicate conversațiilor private.

Utilizatorii pot împărtăși istoricul medical cu chatbotul

Astfel, utilizatorii își pot împărtăși istoricul medical cu chatbotul și îl pot conecta la aplicații de bunăstare din smartphone, precum Apple Health, Function sau MyFitnessPal.

În urma acestui proces, chatbotul primește informațiile privind sănătatea colectate de aceste aplicații și își bazează răspunsurile pe datele personalizate ale utilizatorului și pe informațiile obținute, oferind explicații mai adaptate situației concrete a persoanei și, prin urmare, mai utile.

De exemplu, poate ajuta la interpretarea rezultatelor recente ale analizelor medicale, la pregătirea pentru o consultație sau la urmarea unei diete recomandate împreună cu exerciții fizice. Poate, de asemenea, să ajute la înțelegerea avantajelor și dezavantajelor diferitelor opțiuni de asigurare medicală. Toate acestea prin conversație cu chatbotul.

OpenAI a subliniat și că aceasta este o unealtă dezvoltată împreună cu profesioniști medicali din întreaga lume timp de peste doi ani și că a fost gândită pentru a ajuta utilizatorii să se implice mai activ în îngrijirea sănătății și bunăstării lor.

Totuși, compania a precizat că ChatGPT Sănătate nu intenționează să înlocuiască profesioniștii din sistemul medical. ChatGPT Sănătate a fost proiectat pentru a sprijini, nu pentru a substitui actul medical. Nu este utilizat pentru diagnostic sau tratament. În schimb, este gândit să ajute la clarificarea întrebărilor de zi cu zi și la identificarea unor modele în timp, a explicat OpenAI.

Pentru moment, ChatGPT Sănătate este testat cu un grup restrâns de utilizatori pentru a îmbunătăți experiența înainte de lansarea oficială. OpenAI intenționează ca acest serviciu să fie disponibil pentru toți utilizatorii atât pe web, cât și pe iOS, în săptămânile următoare.