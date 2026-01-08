Chat GPT va analiza dosare medicale. OpenAI lansează ChatGPT Health

Compania subliniază că funcția nu este destinată diagnosticării sau tratamentului și nu înlocuiește consultația medicală, ci urmărește să ajute la întrebări de zi cu zi – de la înțelegerea unor rezultate de analize și pregătirea pentru o vizită la medic, până la orientare în opțiuni de stil de viață sau asigurări, în funcție de istoricul și tiparele utilizatorului.

„Spațiu separat” și promisiuni de confidențialitate

OpenAI spune că ChatGPT Health are o zonă dedicată în aplicație, unde fișierele, conversațiile și aplicațiile conectate sunt stocate separat de restul chat-urilor. De asemenea, compania afirmă că discuțiile din ChatGPT Health nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor sale de bază și că informațiile și „memoriile” din acest spațiu nu vor „curge” în afara lui.

OpenAI își accelerează ofensiva în sănătate

Lansarea ChatGPT Health vine pe fondul unei extinderi a inițiativelor OpenAI în zona medicală. Compania a publicat anterior HealthBench, un benchmark pentru a evalua performanța modelelor AI în scenarii realiste de sănătate, definite împreună cu experți.

Într-un text publicat pe Substack, Fidji Simo, CEO of applications la OpenAI, a descris ChatGPT Health ca un pas spre transformarea ChatGPT într-un „super-asistent personal” care să sprijine utilizatorii cu informații și instrumente în mai multe zone ale vieții.

OpenAI afirmă că „sute de milioane” de oameni adresează săptămânal întrebări despre sănătate și wellness în ChatGPT.

Lansare treptată

ChatGPT Health va fi disponibil inițial pentru un grup restrâns de utilizatori, care vor oferi feedback pentru rafinarea experienței, urmând ca accesul să fie extins în următoarele săptămâni.