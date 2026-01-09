Meloni îndeamnă Europa să reia discuțiile cu Rusia, dar nu vede o revenire rapidă la G8

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, dar a adăugat că este mult prea devreme pentru a discuta despre reintegrarea Moscovei în Grupul celor Opt națiuni lider.

Meloni și-a exprimat acordul cu președintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să colaboreze cu Moscova pentru a sprijini eforturile de încheiere a războiului din Ucraina.

„Cred că Macron are dreptate în această privință. Cred că a venit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, a spus Meloni la conferința de presă de Anul Nou, relatează Reuters.

„Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor discutând doar cu una dintre cele două părți, mă tem că, în cele din urmă, contribuția pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată”, a adăugat Meloni.

Discuțiile pentru a încheia războiul ce durează de aproape patru ani s-au intensificat din luna noiembrie.

Totuși, Moscova nu a indicat disponibilitatea de a face concesii după ce Kievul a cerut modificări ale unei propuneri americane care inițial susținea cerințele principale ale Rusiei.

Rusia nu a oferit niciun semn public că ar accepta un acord de pace care să includă garanțiile de securitate dorite de aliații Ucrainei, inclusiv prezența trupelor occidentale pe teritoriul ucrainean.

Giorgia Meloni a afirmat că Uniunea ar trebui să desemneze un trimis care să gestioneze direct relația cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a evita orice confuzie.

„Dacă am face greșeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia și, pe de altă parte, să procedăm într-un mod dezorganizat, i-am face o favoare lui Putin. Am avut această problemă de la început. Prea multe voci care vorbesc, prea multe formate”, a spus ea.

Statele Unite ale Americii au propus în noiembrie readmiterea Rusiei în Grupul celor Șapte națiuni lideri, redeschizând astfel discuțiile despre G8.