Prima pagină » Politic » Meloni îndeamnă Europa să reia discuțiile cu Rusia, dar nu vede o revenire rapidă la G8

Meloni îndeamnă Europa să reia discuțiile cu Rusia, dar nu vede o revenire rapidă la G8

Giorgia Meloni a declarat că Europa ar trebui să reia discuțiile cu Rusia, dar consideră prematură revenirea Moscovei în G8. Ea respinge trimiterea trupelor italiene în Ucraina.
Meloni îndeamnă Europa să reia discuțiile cu Rusia, dar nu vede o revenire rapidă la G8
Nițu Maria
09 ian. 2026, 16:16, Politic

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, dar a adăugat că este mult prea devreme pentru a discuta despre reintegrarea Moscovei în Grupul celor Opt națiuni lider.

Meloni și-a exprimat acordul cu președintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să colaboreze cu Moscova pentru a sprijini eforturile de încheiere a războiului din Ucraina.

„Cred că Macron are dreptate în această privință. Cred că a venit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, a spus Meloni la conferința de presă de Anul Nou, relatează Reuters.

„Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor discutând doar cu una dintre cele două părți, mă tem că, în cele din urmă, contribuția pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată”, a adăugat Meloni.

Discuțiile pentru a încheia războiul ce durează de aproape patru ani s-au intensificat din luna noiembrie.

Totuși, Moscova nu a indicat disponibilitatea de a face concesii după ce Kievul a cerut modificări ale unei propuneri americane care inițial susținea cerințele principale ale Rusiei.

Rusia nu a oferit niciun semn public că ar accepta un acord de pace care să includă garanțiile de securitate dorite de aliații Ucrainei, inclusiv prezența trupelor occidentale pe teritoriul ucrainean.

Giorgia Meloni a afirmat că Uniunea ar trebui să desemneze un trimis care să gestioneze direct relația cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a evita orice confuzie.

„Dacă am face greșeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia și, pe de altă parte, să procedăm într-un mod dezorganizat, i-am face o favoare lui Putin. Am avut această problemă de la început. Prea multe voci care vorbesc, prea multe formate”, a spus ea.

Statele Unite ale Americii au propus în noiembrie readmiterea Rusiei în Grupul celor Șapte națiuni lideri, redeschizând astfel discuțiile despre G8.

Meloni a spus că este „absolut prematur” să se vorbească despre revenirea Rusiei în G7. Ea a declarat că Italia nu vrea să trimită trupe în Ucraina pentru a garanta vreun acord de pace.

Franța și Marea Britanie au semnat luna trecută o declarație de intenție privind desfășurarea viitoare a forțelor multinaționale în Ucraina, odată ce se va ajunge la un armistițiu.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România
Gandul
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor