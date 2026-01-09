Cel mai ieftin oraș din Europa: berea costă 1,5 euro, masa la restaurant 4 euro

Priștina, capitala balcanică, este cel mai ieftin oraș din Europa în 2026, cu prețuri aproape incredibile.

Prețuri de neimaginat în centrul Europei

O halbă de bere costă doar 1,5 euro, o masă la un restaurant ieftin costă 4 euro, iar o masă cu trei feluri pentru două persoane la un restaurant de categorie medie costă 21 euro (fără băuturi), potrivit Express.

Zboruri directe de la Londra Luton la Priștina încep de la 21 euro dus-întors. Zborul durează puțin peste trei ore, iar tarifele din ianuarie sunt extrem de accesibile.

Al doilea cel mai tânăr stat din lume

Priștina este capitala celui de-al doilea cel mai tânăr stat din lume. Kosovo și-a declarat independența față de Serbia în 2008. Orașul are de toate: istorie, cultură, arhitectură uimitoare și bucătărie delicioasă.

În ciuda dimensiunilor reduse, orașul are o cultură a cafenelelor în creștere și viață de noapte animată. Zona Blloku este populară pentru cumpărături, cafenele la modă și reprezintă un loc excelent pentru cafeaua în stil kosovar.

Obiective turistice și UNESCO

De la Muzeul Kosovo la Mănăstirea Gračanica, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, orașul oferă multe obiective de explorat. Amestecul său de clădiri din epoca otomană, arhitectura brutalistă iugoslavă și Catedrala Sfintei Maici Tereza creează un peisaj urban impresionant.

Printre obiectivele importante se numără Moscheea Imperială, Monumentul Newborn, Piața Maica Tereza, Muzeul Etnologic (Complexul Emin Gjiku) și Biblioteca Națională a Kosovo.

Vizitatorii pot face o scurtă excursie la Bear Sanctuary din Mramor, situat la 20-30 minute de centrul orașului. Sanctuarul salvează urșii ținuți anterior în condiții precare și le oferă un habitat sigur.

„Cea mai surprinzătoare capitală a Europei”

YouTuber-ul de călătorii @195Under30, care își propune să viziteze 195 de țări înainte de 30 de ani, a scris despre oraș: „Capitala Kosovo m-a uimit complet! De la arhitectura incredibilă la localnicii prietenoși, nu-mi venea să cred că acesta era Kosovo!”.

El a numit Pristina „cea mai surprinzătoare capitală a Europei”. O altă persoană, Afrinda Gunawan, a spus că Kosovo este „cea mai tânără țară din Europa, cu cea mai mare inimă”.

Top 10 cele mai ieftine orașe din Europa

Conform Weather2Travel, acestea sunt cele mai ieftine orașe europene în 2026/2027:

Priștina, Kosovo Skopje, Macedonia de Nord Sarajevo, Bosnia și Herțegovina Plovdiv, Bulgaria Cluj-Napoca, România Sofia, Bulgaria Istanbul, Turcia București, România Poznan, Polonia Wroclaw, Polonia

București se află pe locul 8, iar Cluj-Napoca pe locul 5 în topul celor mai ieftine destinații europene pentru 2026.