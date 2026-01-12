Prima pagină » Știri externe » Proteste față de acordul Mercosur. Fermierii încearcă să blocheze cea mai aglomerată autostradă din Europa

Fermierii francezi încearcă să blocheze cea mai aglomerată autostradă din Europa. Ei protestează față de acordul Mercosur. Protestele de pe șoseaua care leagă orașele Lille și Paris ar putea ține cel puțin trei zile.
Fermierii care protestează față de Mercosur intenționează să provoace blocaje rutiere pe ruta Lille-Paris, potrivit Le Figaro. Autostrada A1 considerată cea mai aglomerată din Franța și din Europa ar putea fi blocată cu tractoare și alte utilaje agricole.

Tractoare din toată regiunea Pas-de-Calais s-au adunat duminică seara la stația de taxare Fresnes-lès-Montauban de pe autostradă. Luni dimineață, fermierii s-au adunat și la stațiile de taxare Herquelingue de pe autostrada A16, lângă Boulogne-sur-Mer, și Setques de pe autostrada A26, lângă Saint-Omer.

Autoritățile s-au mobilizat pentru a garanta siguranța protestatarilor și a celor care nu participă la protest.

Coloane lungi cu tractoare au defilat duminică seara prin Franța. Fermierii care consideră că acordul cu țările din America de Sud este o mare eroare spun că protestul s-ar putea prelungi.

„Nu avem o dată de încheiere planificată. Totul depinde de ceea ce reușim să realizăm în zilele următoare, de răspunsul pe care îl primim de la autorități”, a declarat Damien Salomon, copreședinte al unei asociații din Pas-de-Calais.

Mercosur este alcătuit din Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia, iar Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru și Surinam sunt membri asociați. Acordul care a creat cea mai mare zonă de liber schimb din lume a provocat reacția agricultorilor din Europa care se tem că își vor pierde afacerile.

