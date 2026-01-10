Mii de fermieri irlandezi au protestat față de acordul UE–Mercosur

Statele care s-au opus acordului, în frunte cu Franța, cel mai mare producător agricol din UE, nu au reușit vineri să convingă suficiente state membre că acordul cu țările din America de Sud va aduce pe piața europeană cantități mari de produse alimentare ieftine și va afecta fermierii locali.

Acordul comercial între Uniunea Europeană ș Mercosur a fost aprobat vineri de statele membre ale UE, după peste 25 de ani de negocieri și discuții intense, printr-o majoritate calificată de 21 de voturi pentru din totalul de 27 de țări membre.

Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut de la vot.

Guvernul irlandez, aflat sub presiunea partidelor de opoziție și a organizațiilor de fermieri, a susținut că acordul nu conține suficiente garanții privind standardele de siguranță alimentară din America de Sud.

Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum „Nu sacrificați fermele de familie pentru mașinile germane”, „Vacile noastre respectă regulile, ale lor de ce nu?” și „Trădare”.

„Este o rușine absolută la adresa fermierilor și a oamenilor care au pus Europa acolo unde este astăzi”, a declarat Joe Keogh, un fermier din Multyfarnham, prezent la protestul din orașul Athlone.

Manifestația de amploare a avut loc după proteste similare organizate vineri în Polonia, Franța și Belgia.

Acordul UE–Mercosur mai trebuie să parcurgă mai multe etape înainte de a putea intra în vigoare, inclusiv voturi în Parlamentul European și în Consiliul UE, precum și proceduri de ratificare la nivel național, iar Franța și Irlanda au anunțat că vor susține respingerea acestuia.