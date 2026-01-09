Acordul UE-Mercosur: 25 de ani de negocieri pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume

Consiliul UE a aprobat oficial semnarea acordului de asociere cu Piața Comună Sudică (Mercosur) astăzi, cu majoritate de voturi, iar semnarea acestuia este așteptată în următoarele zile, notează EFE.

Cu câteva ore mai devreme, ambasadorii permanenți ai statelor membre ale UE ajunseseră deja la un acord politic.

Țările membre

Mercosur este alcătuit din Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia, iar Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru și Surinam sunt membri asociați. Venezuela este suspendată din decembrie 2016.

Separate de peste 10.000 de kilometri, cele două blocuri de țări au o populație combinată de aproximativ 780 de milioane de locuitori și reprezintă aproximativ 25% din PIB-ul global.

Probleme agricole

Încă de la începutul negocierilor, principalele obstacole s-au concentrat pe aspecte agricole, standardele de mediu și regulile de acces pe piață.

În urma unui acord preliminar la care s-a ajuns în 2019, discuțiile au fost reluate cu seriozitate între 2023 și 2025.

Pe 28 iunie 2019, UE și Mercosur au ajuns la un acord de liber schimb la Buenos Aires, după douăzeci de ani de dialog.

Cu toate acestea, abia pe 6 decembrie 2024, acordul care a creat cea mai mare zonă de liber schimb din lume a fost în sfârșit încheiat la Montevideo, dar acesta încă nu a fost ratificat.

Blocada din partea Franței și Italiei

Realizarea acestui acord a reprezentat o provocare pentru ambele blocuri, având în vedere că ratificarea fusese blocată încă din 2019 de vetoul mai multor țări ale UE, inclusiv Franța și Italia.

Originile acordului comercial datează din 1995, când UE și Mercosur au semnat la Madrid Acordul-cadru interregional de cooperare, care a fost descris ca fiind pionierat, fiind primul dintre două uniuni vamale.

De fapt, toate țările membre, precum și țările asociate, semnaseră acorduri de a treia generație cu UE și beneficiaseră de programe comunitare care promovau legăturile de afaceri.

Plan în două faze

Obiectivul din prima parte a procesului a fost consolidarea legăturilor politice, economice, comerciale, culturale și științifice pentru a, într-o a doua fază, liberalizarea comerțului prin armonizare și standardizare între cele două zone, în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

În primăvara anului 2000, Mercosur și Uniunea Europeană au început negocierile la Buenos Aires pentru o zonă de liber schimb care să elimine tarifele, restricțiile și reglementările.

De atunci, au avut loc aproape treizeci de runde de negocieri, într-un proces complex, cu eșecuri, care a durat câțiva ani.

UE a fost în mod tradițional principalul partener comercial al Mercosur, iar schimburile comerciale cu mărfuri dintre cele două zone se ridică la peste 100 de miliarde de euro, conform datelor din 2024.