Thomas Byrne, ministrul irlandez pentru Afaceri Externe, vizită la București

Ministrul irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne, s-a aflat, la București. Oficialul a avut o întrevede cu ministra Externelor, Oana Țoiu, dar și cu omologul său român, Clara Staicu. Discuțiile s-au focusat pe interese comune ale României și Irlandei, dar și consolidarea parteneriatului și dialogului, a anunțat, vineri, MAE.
Daiana Rob
30 ian. 2026, 19:59, Politic

Întâlnirea s-a desfășurat miercuri, cu prilejul vizitei la București a oficialului irlandez. Potrivit comunicatului publicat de MAE, Țoiu a apreciat „nivelul solid al relației bilaterale româno-irlandeze”, aducând în discuție pozițiile, dar și interesele comune ale celor două țări, în cadrul UE, inclusiv pregătirile Irlandei pentru viitoarea președinție a Consiliului UE, mandat care începe din iulie 2026.

Ministra de Externe a României și oficialul irlandez au subliniat importanța consolidării proiectului european și a menținerii unității statelor membre, punând accent pe faptul că întăririi rezilienței Uniunii Europene în actualul climat internațional reprezintă o necesitate.

Thomas Byrne, întâlnire cu secretarul de stat pentru Afaceri Europene

Aflat la București, ministrul pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne, a avut consultări alături de Clara Staicu, secretar de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu şi Africa.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și modalitățile concrete de întărire a cooperării europene vizând priorități precum avansarea procesului de extindere, protejarea și promovarea valorilor democratice, avansarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, consolidarea competitivității europene, implementarea abordării strategice a UE la Marea Neagră.

Secretarul de stat, Clara Staicu, a vorbit despre avansarea procesului de extindere atât cu candidații din Vecinătatea Estică – Republica Moldova și Ucraina -, cât și cu partenerii din Balcanii de Vest, pe baza progreselor înregistrate de statele candidate.

În ceea ce privește asumarea rolului Irlandei la Președinția Rotativă a UE, cei doi oficiali au convenit cooperarea, dar și menținerea unui dialog activ asupra temelor de interes comun înscrise pe agenda europeană.

