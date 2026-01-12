Cybersecuritatea în 2026: De la atacuri cu inteligență artificială la tensiuni geopolitice și război în spațiu

După un 2025 marcat de sabotaje cibernetice, atacuri asupra aeroporturilor, suspiciuni de manipulare electorală și bruiaje GPS chiar la nivelul liderilor europeni, noul an ar putea transforma excepția în regulă. Analizele marilor companii din domeniu indică faptul că amenințările digitale sunt pe cale să devină un element constant al tensiunilor internaționale. Acestea ar putea avea efecte directe asupra economiei, securității și vieții de zi cu zi, arată Euronews.

Europa, printre cele mai vizate regiuni

În ultimii ani, continentul european a fost lovit frecvent de atacuri informatice. Aproximativ 22% din totalul atacurilor ransomware la nivel mondial au avut ca țintă state din Europa, iar incidentele de tip DDoS au înregistrat o creștere explozivă, cu milioane de cazuri raportate într-un singur an.

Impactul economic este semnificativ: Franța, Germania, Italia și Spania au pierdut împreună circa 300 de miliarde de euro în ultimul lustru, conform estimărilor industriei de asigurări. Din acest motiv, în 2026, securitatea cibernetică este tratată ca o prioritate strategică de către guverne.

Evaluările realizate de Forrester și echipele de securitate Google arată că în 2026 se va intensifica activitatea cibernetică desfășurată de actori statali precum Rusia, China, Iran și Coreea de Nord.

China ar urma să continue operațiunile digitale menite să își extindă influența economică și politică, vizând în special industria semiconductorilor, un domeniu sensibil din cauza competiției globale și a restricțiilor comerciale.

Rusia, pe lângă acțiunile din Ucraina, ar putea investi în obiective strategice pe termen lung, inclusiv campanii de manipulare a informațiilor în perioade electorale din state occidentale. În paralel, Iranul este așteptat să își intensifice operațiunile cibernetice în Orientul Mijlociu, recurgând la rețele online de dezinformare.

Răspunsul Uniunii Europene la valul de atacuri

Ca măsură de protecție, UE pregătește lansarea unei baze de date comune privind vulnerabilitățile exploatate activ de atacatori. Această platformă ar trebui să faciliteze cooperarea între statele membre și schimbul rapid de informații despre amenințări confirmate.

Dacă în trecut atacurile bazate pe AI erau rare, în 2026 acestea devin o practică obișnuită. Potrivit rapoartelor Fortinet, agresorii vor folosi agenți AI capabili să inițieze și să coordoneze atacuri fără implicare umană directă.

Printre metodele și tehnicile folosite se numără:

phishing automatizat cu mesaje extrem de convingătoare

vishing prin clonarea vocii cu ajutorul AI pentru a imita persoane din conducere sau personal IT

prompt injection, tehnică prin care sistemele AI sunt manipulate să ignore propriile mecanisme de securitate

În mod paradoxal, aceeași tehnologie va fi utilizată și pentru apărare în analiza rapidă a atacurilor, identificarea codului malițios și reacții mai eficiente.

Spațiul: nouă zonă de atacuri digitale

Un trend alarmant îl reprezintă creșterea atacurilor împotriva sateliților. Sistemele GPS, vitale pentru aviație, transport maritim, dispozitive mobile și infrastructura militară, au fost vizate frecvent în 2025 și rămân vulnerabile și în 2026.

Atacatorii pot bruia semnalele GPS, făcându-le inutile. De asemenea ei mai pot falsifica semnalele (spoofing), determinând aeronave, nave sau drone să își calculeze incorect poziția. Efectele pot fi severe: de la devierea traseelor aeriene până la afectarea sistemelor de armament. Industriile aeronautică, navală și de apărare sunt printre cele mai expuse.

Un nou standard în conflictele digitale

Specialiștii avertizează că atacurile asupra infrastructurii critice și interferențele GPS vor deveni practici obișnuite în conflictele moderne. Soluțiile includ criptare avansată, sisteme redundante și o colaborare internațională mai strânsă.

În 2026, securitatea cibernetică depășește sfera tehnică, devenind o preocupare geopolitică și strategică. În fața atacurilor alimentate de AI, a tensiunilor globale tot mai acute și a extinderii confruntărilor până în spațiu, guvernele și companiile trebuie să trateze apărarea digitală ca pe un element fundamental al securității naționale și economice.