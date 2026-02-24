Cum își instruiește ISIS recruții să folosească inteligența artificială „în mod responsabil”

În paginile revistei sale de limbă engleză, Voice of Khorasan, ISIS-K oferă ghiduri detaliate despre cum pot susținătorii să devină utilizatori „responsabili” de AI. Publicația este editată de fundația Al Azaim Media, o entitate care se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene de anul trecut, mai arată Politico.

Materialele apărute compară diferite platforme AI și oferă recomandări pentru folosirea acestora în scopuri de propagandă religioasă. Se urmărește și colectarea de informații, punând accent pe evitarea riscurilor de securitate cibernetică. Într-unul dintre articole, autorii folosesc o metaforă sugestivă: „AI este ca focul; poate fi folosit pentru a lumina o locuință sau pentru a o mistui”.

Instrucțiuni pentru siguranța digitală

Susținătorii grupării sunt sfătuiți să nu introducă date personale în interfața chatbot-urilor. Li se recomandă să utilizeze instrumente care pun preț pe confidențialitate atunci când fac căutări despre subiecte sensibile. Mai mult, în edițiile anterioare, utilizarea inteligenței artificiale a fost descrisă ca o „obligație individuală” pentru adepți, fiind ridicată la rangul unor practici fundamentale.

ISIS-K a devenit una dintre cele mai active ramuri ale grupării. Este responsabilă pentru atacuri recente în Rusia, Iran și Afganistan. De asemenea, gruparea a fost în spatele complotului terorist dejucat în 2024, care viza concertele artistei Taylor Swift din Viena.

Părerile experților asupra noii amenințări

Jonathan Hall, expert independent în legislația antiteroristă, consideră că inteligența artificială reprezintă un risc iminent. Ea facilitează crearea de conținut propagandistic personalizat și greu de monitorizat. „Modelele de limbaj mari elimină barierele tehnice, permițând generarea unor mesaje extremiste adaptate specific fiecărui public țintă”, a explicat acesta.

La rândul său, Avi Jager, specialist în securitate AI, subliniază o „schimbare ideologică majoră”. Dacă anterior grupările jihadiste evitau tehnologiile noi din motive de securitate sau doctrină, ISIS-K promovează acum utilizarea lor activă ca pe un avantaj strategic.

Accesul facil la instrumente AI permite organizațiilor teroriste să producă rapid conținut multilingv, adaptat contextelor politice locale. În acest context, autoritățile sunt avertizate că monitorizarea modului în care rețelele extremiste exploatează tehnologia trebuie să devină o prioritate pentru a preveni noi valuri de radicalizare.