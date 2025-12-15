Noua armă a grupărilor extremiste: Cum este folosită inteligența artificială în propagandă și recrutarea de noi membri

Pentru organizațiile extremiste, inteligența artificială ar putea fi un instrument puternic pentru recrutarea de noi membri, producerea de imagini false, dar cu aspect foarte realist, și perfecționarea atacurilor cibernetice. Acesta este avertismentul lansat de experții în securitate națională și agențiile de spionaj, potrivit Euronews.

Informația vine în contextul în care luna trecută, pe site-ul unui grup cineva a postat pe site-ul unui grup pro-Statul Islamic, susținătorii au fost îndemnați să integreze inteligența artificială în operațiunile lor.

„Inteligența artificială facilitează foarte mult acțiunile”

Experții în securitate națională mai atrag atenția asupra faptului că nu este o surpriză faptul că astfel de grupuri, printre care gruparea Statul Islamic, folosesc inteligența artificială. Acest lucru se explică prin faptul că grupurile extremiste au realizat în urmă cu câțiva ani că rețelele sociale pot fi un instrument puternic pentru recrutare și dezinformare.

„Pentru orice adversar, inteligența artificială facilitează foarte mult acțiunile. Cu ajutorul AI, chiar și un grup mic, care nu dispune de multe resurse financiare, poate avea un impact semnificativ”, a declarat John Laliberte, fost cercetător în domeniul vulnerabilităților la Agenția Națională de Securitate, potrivit sursei citate.

Pentru grupurile extremiste slab organizate și cu resurse limitate, instrumentele de inteligență artificială pot fi utilizate pentru a difuza propagandă sau deepfake-uri la scară largă, lărgind aria de influență.

Grupurile extremiste și inteligența artificială

Odată cu apariția inteligenței artificiale și cu disponibilitatea acesteia pe scară largă, și grupurile militante au început să experimenteze cu aceste instrumente. În anii care au urmat, grupurile au utilizat din ce în ce mai mult programe de inteligență artificială pentru a genera fotografii și videoclipuri cu aspect realist. Atunci când sunt manipulate de algoritmii rețelelor sociale, aceste conținuturi false pot contribui la recrutarea de noi adepți.

Astfel de grupuri au răspândit imagini false în urmă cu doi ani despre războiul dintre Israel și Hamas, înfățișând copii însângerați și abandonați în clădiri bombardate. Rezultatul? – grupurile violente din Orientul Mijlociu au folosit aceste fotografii generate pentru a recruta noi membri, la fel ca și grupurile antisemite din SUA și din alte părți.

Inteligența artificială, instrument care poate fi folosit în crearea atacurilor cibernetice

Hackerii folosesc deja audio și video generate pentru inteligența artificială pentru campanii de phishing, în care încearcă să se dea drept lideri de afaceri sau guvernamentali pentru a obține acces la rețele sensibile. În plus, folosi instrumentele AI pentru a scrie coduri malițioase sau pentru a automatiza anumite aspecte ale atacurilor cibernetice.

Ce este mai îngrijorător este faptul că există și posibilitatea ca grupurile militante să încerce să utilizeze aceste instrumente de inteligență artificială pentru a produce arme biologice sau chimice.