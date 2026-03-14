Tinder integrează mai multă inteligență artificială în aplicație pentru a crea „match-uri” mai personalizate

Într-un comunicat, compania a informat vineri că a lansat în Statele Unite și Canada funcția pilot Chemistry, bazată pe inteligență artificială. Aceasta oferă utilizatorilor recomandări zilnice de profiluri în funcție de interesele lor, notează EFE.

„Prin întrebări și răspunsuri și prin funcții opționale precum «CameraRoll Scan», Tinder poate înțelege mai bine personalitatea ta, stilul tău și ceea ce contează pentru tine, pentru a oferi match-uri mai relevante”, a precizat compania.

Astfel, Chemistry analizează tipare din galeriile foto pe care utilizatorii le distribuie în aplicație și oferă altor utilizatori informații despre interesele, stilul de viață sau personalitatea acestora.

Tinder oferă posibilitatea de a cunoaște mai bine un „match”

Pe de altă parte, Tinder va lansa o nouă inițiativă numită Tinder Connect, care permite integrarea mai multor aplicații în profilul utilizatorilor, în afară de Spotify.

De exemplu, utilizatorii vor putea include date din platforme precum Duolingo pentru a-și arăta interesele, de la învățarea limbilor străine până la gastronomie, facilitând astfel conversațiile.

În plus, aplicația va introduce și funcții bazate pe inteligență artificială, precum Photo Enhance sau Visual Interests, care vor îmbunătăți calitatea fotografiilor încărcate în profil.

Aplicația va redesena și Music Mode „pentru a facilita conexiunile prin gusturi muzicale comune” și va introduce Astrology Mode, un instrument care va permite conectarea utilizatorilor în funcție de compatibilitatea astrologică.

Totodată, Tinder va testa o funcție nouă, aflată în fază beta, pentru descoperirea de evenimente fizice și pentru a facilita întâlnirile în afara aplicației, începând din Los Angeles. Utilizatorii verificați vor avea și posibilitatea de a participa la întâlniri rapide prin video.

Securitatea, o prioritate

Compania va consolida și instrumentele de siguranță, cu îmbunătățiri aduse funcțiilor „Ești sigur?” și „Te deranjează asta?”, care detectează mesajele nepotrivite sau ofensatoare.

„Construim experiența Tinder alături de o generație care își dorește ca flirtul online să fie mai autentic, fără presiune și să merite cu adevărat timpul lor”, a declarat Spencer Rascoff, directorul executiv al Match Group și Tinder.

Rascoff a subliniat că aplicația „extinde modalitățile prin care oamenii pot începe o conexiune”, prin formate și experiențe în lumea reală și prin profiluri mai personalizate.

„Folosim inteligența artificială pentru a descoperi conexiuni mai relevante și continuăm să ridicăm standardele în materie de siguranță”, a adăugat acesta.