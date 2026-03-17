Apărarea din spațiu devine prioritate: Pentagonul crește costul Golden Dome la 185 de miliarde de dolari

„Ni s-a cerut să achiziționăm capabilități spațiale suplimentare, astfel că am ajuns la 185 de miliarde de dolari pentru arhitectura obiectivă”, a declarat generalul Michael Guetlein, unul dintre conducătorii Forței Spațiale a SUA, în cadrul conferinței McAleese Defense Programs, care a avut loc marți, la Arlington, în Statele Unite.

Ce include sistemul

Potrivit Breaking Defense, Pentagonul accelerează dezvoltarea capabilităților spațiale destinate protejării teritoriului împotriva amenințărilor aeriene. Programul include sisteme care pot urmări ținte în mișcare (Airborne Moving Target Indication), o rețea de date în spațiu (Space Data Network) și senzori capabili să detecteze rachete balistice și hipersonice (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor), esențiale pentru identificarea amenințărilor moderne, precum rachetele cu rază lungă de acțiune sau cele hipersonice greu de interceptat.

Testul real: costurile

Totuși, dezvoltarea unor sisteme plasate în spațiu, capabile să intercepteze și să distrugă rachete în zbor, ridică în continuare probleme, nu din perspectivă tehnologică, ci a costurilor și a capacității de implementare la scară largă.

„Nu este vorba despre tehnologie, ci despre scalabilitate și costuri. Putem extinde aceste soluții suficient de rapid și suficient de accesibil pentru a fi eficiente împotriva amenințării? Aici va fi provocarea”, a explicat generalul american.

Cum a început

Programul Golden Dome a fost lansat la începutul anului 2025, după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru crearea unui sistem multistrat de apărare aeriană a teritoriului SUA, estimat inițial la aproximativ 175 de miliarde de dolari.

Transparență limitată

Detaliile programului rămân în mare parte secrete, iar congresmenii continuă să solicite mai multe informații despre programul de contractare SHIELD, prin care Pentagonul lucrează cu peste 2.400 de companii implicate în dezvoltarea sistemului.

Generalul a descris modul de lucru al consorțiului ca fiind unul competitiv, în care firmele își stabilesc singure responsabilitățile și sunt evaluate periodic de ceilalți participanți. „Companiile decid ce vor construi, când vor construi și cum vor construi, iar apoi își asumă responsabilitatea și se evaluează reciproc. Dacă una dintre ele nu își îndeplinește sarcinile, poate fi exclusă”, a spus Guetlein.

Cine dezvoltă Golden Dome

Nouă companii din industria americană de apărare au fost deja selectate pentru dezvoltarea componentei de comandă și control, printre care Lockheed Martin, Northrop Grumman și Raytheon. Având în vedere rolul critic al acestei componente, proiectul nu a fost lăsat la mâna unei singure companii.

În ceea ce privește eficiența acestor sisteme, generalul Michael Guetlein a declarat că o demonstrație recentă a arătat rezultate „comparabile” cu cele ale Agenției pentru Apărare Antirachetă a SUA (Missile Defense Agency).