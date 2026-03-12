200 de studenți din București se pregătesc pentru viitorul muncii în era AI: Fundația Leaders lansează ediția a IX-a a programului The Next Generation of Innovators

Fundația Leaders lansează ediția a IX-a a programului The Next Generation of Innovators©, realizat împreună cu Garrett Motion, prin care 200 de studenți din București vor avea acces la experiențe practice de învățare, mentorat din industrie și contexte reale de inovare în domeniile STEM.

Programul își propune să crească împreună cu Garrett Motion viitoarele generații de inovatori din STEM, pregătind tinerii pentru provocările viitorului pieței muncii, unde tehnologia avansată trebuie completată de abilități umane solide.

Înscrierile sunt deschise până pe 16 martie 2026, iar programul se va desfășura în perioada 24 martie – 24 aprilie 2026, în București.

Beneficiarii programului sunt tinerii cu background tehnic și economic, cu vârste cuprinse între 20 și 26 ani, dornici să înțeleagă cum vor arăta viitoarele lor locuri de muncă și cum vor fi integrate procesele tehnologice inovatoare și componenta umană în mediul profesional în care își vor desfășura activitatea.

