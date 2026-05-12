MIHNEA GHEORGHIU LA GOLDEN DRUM HALL OF FAME

„Sunt din România, iar Golden Drum a fost întotdeauna extrem de important pentru noi. În 2005, când eram junior, aș fi dat – poate nu un picior întreg, dar cu siguranță un femur – ca să câștig un Golden Drum. Nu s-a întâmplat. Nici pe departe. De fapt, a trebuit să aștept zece ani până să-l câștig pe primul.

Probabil a fost mai bine așa – eram mult prea tânăr și, oricum, aș fi devenit un arogant notoriu. Pentru mine, includerea în Hall of Fame înseamnă închiderea unui cerc. Sunt onorat să fac parte dintr-o asemenea companie și profund recunoscător celor care m-au propus și m-au votat. Dacă aș putea să mă întorc în timp, l-aș lua de mână pe Mihnea de 19 ani și i-aș spune: «Calmează-te, ai răbdare, ieși mai mult și păstrează-ți femurul. O să fie bine».” — Mihnea Gheorghiu, Le Pub

Mihnea și-a început parcursul în publicitate la doar 19 ani, ca junior copywriter în București. Ce a urmat a fost orice, mai puțin un traseu convențional. A renunțat la școala de business pentru a-și urma vocația creativă în unele dintre cele mai dinamice orașe ale lumii, printre care Hamburg, Paris, Londra, Madrid, Toronto, New York și Amsterdam.

Citeşte comunicatul integral AICI