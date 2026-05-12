MIHNEA GHEORGHIU LA GOLDEN DRUM HALL OF FAME

Golden Drum, Festivalul Internațional al Creativității, anunță includerea lui Mihnea Gheorghiu, Global Chief Creative Officer al rețelei Le Pub, în Hall of Fame. El se alătură unui grup select de vizionari și pionieri — profesioniști care au susținut, cu pasiune și curaj, progresul industriei creative și nu numai. Înființat în 2010, Hall of Fame celebrează personalitățile care, prin parcursul profesional și prin valorile personale, au influențat și au modelat comunitatea creativă. Sunt lideri creativi care ne-au inspirat, ne-au motivat și care continuă să ne ghideze drumul înainte.
12 mai 2026, 18:14
„Sunt din România, iar Golden Drum a fost întotdeauna extrem de important pentru noi. În 2005, când eram junior, aș fi dat – poate nu un picior întreg, dar cu siguranță un femur – ca să câștig un Golden Drum. Nu s-a întâmplat. Nici pe departe. De fapt, a trebuit să aștept zece ani până să-l câștig pe primul.

Probabil a fost mai bine așa – eram mult prea tânăr și, oricum, aș fi devenit un arogant notoriu. Pentru mine, includerea în Hall of Fame înseamnă închiderea unui cerc. Sunt onorat să fac parte dintr-o asemenea companie și profund recunoscător celor care m-au propus și m-au votat. Dacă aș putea să mă întorc în timp, l-aș lua de mână pe Mihnea de 19 ani și i-aș spune: «Calmează-te, ai răbdare, ieși mai mult și păstrează-ți femurul. O să fie bine».” — Mihnea Gheorghiu, Le Pub

Mihnea și-a început parcursul în publicitate la doar 19 ani, ca junior copywriter în București. Ce a urmat a fost orice, mai puțin un traseu convențional. A renunțat la școala de business pentru a-și urma vocația creativă în unele dintre cele mai dinamice orașe ale lumii, printre care Hamburg, Paris, Londra, Madrid, Toronto, New York și Amsterdam.

