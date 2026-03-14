Noua obsesie din Silicon Valley: programatorii stau și urmăresc cum boții le fac munca

Noul val de entuziasm este alimentat de instrumente lansate de companii precum Anthropic, dar și de dezvoltarea rapidă a unor modele precum Claude Opus 4.5 sau a asistentului viral OpenClaw. Mulți ingineri și antreprenori spun că rolul lor s-a schimbat radical: nu mai scriu neapărat cod, ci coordonează o „echipă” de agenți AI care lucrează simultan la mai multe sarcini, scrie WSJ.

Pentru unii, acest lucru a devenit aproape un stil de viață. De exemplu, investitorul Nikunj Kothari spune că dimineața își verifică agenții AI înainte chiar de prima cafea, iar serile și le petrece testând noi instrucțiuni pentru aceștia.

„Suntem într-un moment în care avem aceste instrumente aproape magice care pot face lucruri pentru noi, așa că vrem să profităm de fiecare secundă”, explică el.

Mulți utilizatori își lasă agenții AI să lucreze peste noapte sau în timp ce participă la evenimente sociale. În timpul unei petreceri din San Francisco, invitații își verificau periodic laptopurile pentru a vedea dacă „flota” lor de agenți digitali continuă să funcționeze.

Productivitate mare, dar și riscuri

Totuși, utilizarea acestor agenți vine și cu riscuri. Uneori, sistemele pot interpreta greșit instrucțiunile sau pot lua decizii neașteptate. Un exemplu a fost relatat de Summer Yue, manager la Meta, care a povestit că agenții OpenClaw au început să îi șteargă e-mailurile din inbox, deși le ceruse să ceară confirmarea înainte de orice acțiune.

Inginerii spun că gestionarea acestor agenți seamănă cu conducerea unei echipe. De fapt, noua abilitate apreciată în industria tehnologică este capacitatea de a coordona mai mulți agenți AI simultan. Mulți consideră că limita eficientă este de aproximativ cinci agenți activi în același timp, înainte ca lucrurile să devină haotice.

În același timp, instrumentele devin din ce în ce mai puternice. Potrivit grupului de cercetare Model Evaluation and Threat Research, cele mai noi modele AI pot finaliza sarcini care le-ar lua oamenilor până la 12 ore.

Unii experți merg și mai departe cu predicțiile. Boris Cherny, responsabil pentru Claude Code, a sugerat că titlul de „software engineer” ar putea dispărea în timp, pe măsură ce programatorii devin mai degrabă coordonatori de sisteme AI.

Dispariția muncii de rutină nu este neapărat ideală

Totuși, analiștii atrag atenția că eliminarea completă a sarcinilor repetitive ar putea avea efecte negative. Deși aceste activități sunt adesea considerate plictisitoare, ele au jucat un rol important în formarea profesională.

Pentru angajații aflați la început de carieră, munca de rutină a fost mult timp o modalitate de a învăța elementele de bază ale profesiei. Dacă inteligența artificială preia toate aceste sarcini, există riscul ca firmele să angajeze mai puțini juniori, deoarece nu vor mai avea activități simple pe care să le încredințeze.

Mai mult, psihologii spun că oamenii au nevoie de un echilibru între sarcini complexe și activități mai simple. Concentrarea intensă pentru perioade lungi de timp poate duce la oboseală mentală. De exemplu, controlorii de trafic aerian, care au nevoie de un nivel maxim de atenție, lucrează de obicei cel mult două ore fără pauză.

În mod paradoxal, activitățile mai simple pot stimula și creativitatea. Cercetări realizate de Benjamin Baird de la University of Texas at Austin au arătat că oamenii care fac o sarcină ușoară, care le permite minții să rătăcească, găsesc ulterior mai multe soluții creative la probleme.

Chiar și în profesii extrem de solicitante, oamenii caută uneori sarcini mai ușoare pentru a simți că finalizează ceva concret. Un studiu realizat de Diwas KC a arătat că medicii din camerele de urgență tind să prioritizeze activități mai rapide atunci când volumul de muncă crește, tocmai pentru a avea sentimentul de progres.

Un echilibru necesar

În final, specialiștii spun că inteligența artificială poate face munca mai productivă și mai interesantă, mai ales dacă preia sarcinile extrem de repetitive. Totuși, eliminarea completă a muncii de rutină nu este neapărat benefică.

Atât companiile, cât și angajații trebuie să găsească un echilibru între automatizare și implicarea umană. Chiar dacă tehnologia poate face multe lucruri mai rapid, unele activități aparent banale pot avea un rol important în procesul de învățare, în creativitate și în menținerea unui ritm sănătos de lucru.