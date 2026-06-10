AI-ul este subvenționat: costurile reale ale inteligenței artificiale sunt plătite de alții. Când va veni nota de plată

Pentru utilizatorul obișnuit, serviciile de inteligență artificială par simple: o întrebare primește un răspuns, o comandă produce o imagine, iar un text poate fi rezumat sau tradus în câteva secunde. În spatele acestei experiențe se află însă costuri ridicate cu servere, cipuri specializate, energie, răcire, mentenanță și cercetare.

Spre deosebire de multe produse software clasice, AI-ul generativ are costuri directe la fiecare utilizare. Fiecare prompt presupune procesare, iar fiecare răspuns consumă resurse de calcul. Astfel, creșterea numărului de utilizatori nu înseamnă automat profitabilitate, ci și cheltuieli operaționale mai mari.

Abonamentele maschează costul real al consumului

Modelul de abonament lunar creează impresia unui serviciu predictibil și accesibil. În realitate, companiile vând acces la o infrastructură al cărei cost variază în funcție de intensitatea utilizării.

Utilizatorii care folosesc intens modelele AI pot consuma resurse mai mari decât valoarea abonamentului plătit. Diferența este acoperită de companii, iar în cazul firmelor care nu sunt încă profitabile, de investitori. Acest model seamănă cu vânzarea unui produs sub cost, în speranța că piața va fi capturată înainte ca prețurile reale să devină vizibile.

Abonamentele lunare de 20, 50 sau chiar 200 de dolari creează o percepție falsă. Utilizatorul crede că plătește acces. Compania știe că vinde, de fapt, consum variabil împachetat într-un preț fix. Este ca și cum ai vinde benzină nelimitată pe abonament. La început pare genial: atragi clienți, creezi dependență, domini piața. Dar, mai devreme sau mai târziu, cineva trebuie să facă matematica.

Iar matematica este dură. Dacă utilizatorii grei consumă mai mult decât plătesc, diferența este acoperită de companie. Dacă firma nu are profit, diferența este acoperită de investitori. Dacă investitorii acceptă pierderile pentru că speră la monopol, atunci AI-ul de azi este, în esență, un produs vândut sub cost, în speranța că mâine piața va accepta prețul real.

Big Tech susține cursa prin investiții masive

Microsoft, Google, Amazon, Meta și alți giganți tehnologici investesc sume foarte mari în centre de date, cipuri și modele AI. O parte a acestor cheltuieli este justificată de potențialul economic al tehnologiei, dar o altă parte ține de presiunea competitivă.

Companiile mari nu își permit să rămână în urmă într-o tehnologie considerată strategică. Astfel, profiturile obținute din cloud, publicitate, software enterprise sau comerț online sunt folosite pentru a finanța pariurile pe AI. În acest sens, produsele AI actuale sunt subvenționate de afacerile mature ale acelorași grupuri tehnologice.

Statele finanțează infrastructura strategică

Subvenția nu vine doar din mediul privat. Statele investesc masiv în semiconductori, cercetare, producție locală de cipuri și infrastructură tehnologică. Motivația oficială este securitatea economică și reducerea dependenței de lanțurile globale de aprovizionare.

În practică, aceste programe publice contribuie la construirea infrastructurii pe care se sprijină industria AI. Contribuabilul participă astfel, direct sau indirect, la finanțarea unei tehnologii prezentate adesea ca fiind rezultatul exclusiv al inovației private.

Presiune tot mai mare pe energie

Centrele de date care rulează modele AI consumă cantități importante de electricitate. Cererea de energie a acestor infrastructuri este în creștere, pe măsură ce modelele devin mai mari, iar utilizarea lor se extinde.

Această presiune este și una economică și socială. Rețelele electrice trebuie extinse, capacitățile de producție trebuie adaptate, iar costurile pot ajunge, în unele cazuri, să fie împărțite între companii, autorități și consumatori.

IEA estimează că energia consumată de centrele de date a fost circa 415 TWh în 2024 și poate ajunge la circa 945 TWh în 2030; EIA arată că serverele centrelor de date reprezentau aproximativ 7% din consumul electric al sectorului comercial american în 2025.

O tehnologie reală poate fi totuși supraevaluată

Faptul că AI-ul este subvenționat nu înseamnă că tehnologia este lipsită de valoare. Inteligența artificială poate crește productivitatea în programare, cercetare, educație, analiză de date, servicii și industrii creative.

Problema este alta: nu este clar încă dacă veniturile generate de aplicațiile AI pot justifica nivelul actual al investițiilor. O tehnologie poate fi utilă și, în același timp, supraevaluată financiar. Internetul a supraviețuit bulei dot-com, dar multe companii din acea perioadă nu au supraviețuit.

Ce se poate întâmpla când subvențiile scad

Dacă investitorii și companiile vor cere profitabilitate mai clară, piața AI s-ar putea schimba rapid. Abonamentele ar putea deveni mai scumpe, planurile nelimitate ar putea fi restrânse, iar accesul la modelele cele mai performante ar putea fi rezervat pentru clienții care plătesc mai mult.

Startupurile construite pe API-uri ieftine ar putea fi forțate să își regândească modelele de business. Utilizatorii individuali ar putea descoperi că prețul real al unui serviciu AI este mai mare decât cel afișat în prezent.

Un exemplu concret este Anthropic, compania care dezvoltă asistentul AI Claude. În zona de API, unde clienții plătesc în funcție de utilizare, costul nu este calculat pe „întrebare” sau pe „răspuns”, ci pe tokeni – unități mici de text procesate de model. Cu cât un utilizator trimite mai mult context și primește răspunsuri mai lungi, cu atât costul crește.

Potrivit tarifelor publicate de Anthropic, modelele Claude sunt taxate separat pentru tokenii de intrare și tokenii de ieșire. De exemplu, Claude Sonnet 4.6 este listat la 3 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 15 dolari pentru un milion de tokeni de ieșire, iar Claude Opus 4.8 pornește de la 5 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 25 de dolari pentru un milion de tokeni de ieșire. Modelul mai ieftin, Claude Haiku 4.5, este listat la 1 dolar pentru un milion de tokeni de intrare și 5 dolari pentru un milion de tokeni de ieșire.