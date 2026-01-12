Scandalul imaginilor cu conținut sexual. Două țări au interzis Grok, chatbot-ul lui Musk

Malaysia și Indonezia devin primele țări care blochează Grok, chatbot-ul lui Elon Musk, din cauza imaginilor cu conținut sexual explicit, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit AP.

Autoritățile din cele două țări au declarat că acesta este utilizat în mod abuziv pentru a genera imagini cu conținut sexual explicit și fără consimțământ.

Măsurile reflectă îngrijorarea globală crescândă cu privire la instrumentele cu inteligență artificială care pot produce imagini, sunete și texte realiste. Chatbot-ul Grok, care este accesat prin intermediul platformei de socializare X a lui Musk, a fost criticat pentru generarea de imagini sexuale cu femei și copii.

Autoritățile de reglementare din cele două națiuni din Asia de Sud-Est au stabilit că verificările nu împiedică crearea și răspândirea de conținut pornografic fals. Guvernul Indoneziei a blocat temporar accesul la Grok sâmbătă, iar Malaysia a anunțat măsura duminică.

„Guvernul consideră falsurile sexuale fără consimțământ drept o încălcare gravă a drepturilor omului, a demnității și a siguranței cetățenilor în spațiul digital”, a declarat sâmbătă ministrul Comunicării și Afacerilor Digitale din Indonezia, Meutya Hafid.

Ancheta a arătat că Grok nu dispune de garanții eficiente pentru a împiedica utilizatorii să creeze și să distribuie conținut pornografic bazat pe fotografiile reale ale rezidenților indonezieni, a declarat Alexander Sabar, directorul organizației care supraveghează spațiul digital.

La Kuala Lumpur, Comisia pentru Comunicații și Multimedia a ordonat duminică o restricție temporară asupra Grok. Autoritățile au vorbit despre o „utilizare abuzivă repetată” a instrumentului pentru a genera imagini obscene.

„Restricția este impusă ca măsură preventivă și proporțională, în timp ce procesele legale și de reglementare sunt în desfășurare”, a precizat comisia, adăugând că accesul la Grok va rămâne blocat până la implementarea unor garanții eficiente.

Scandal în mai multe țări

Lansat în 2023, Grok este un instrument gratuit pe platforma X. Anul trecut, compania a adăugat o funcție de generare de imagini, Grok Imagine. Aceasta avea un așa-numit „mod picant” care poate genera conținut pentru adulți.

Restricțiile din Asia apar pe fondul unor critici tot mai intense din toată lumea, inclusiv din Uniunea Europeană, Marea Britanie și India. Săptămâna trecută, Grok a limitat generarea și editarea imaginilor la utilizatorii care plătesc.