Orbán avertizează Ucraina: „Fără livrări de petrol pentru Ungaria? Fără bani! E simplu”

„Fără livrări de petrol pentru Ungaria? Fără bani. E simplu”, a scris Orbán marți, într-o postare pe platforma X.

Liderul de la Budapesta a explicat că a discutat cu președintele Consiliului European și cu premierul slovac Robert Fico despre blocajul privind transportul de petrol prin conducta Drujba. „Poziția Ungariei este neschimbată. Dacă ucrainenii vor să primească banii de la Bruxelles, trebuie să redeschidă conducta Drujba”, a declarat Orbán.

Premierul Ungariei spune că Ucraina refuză dialogul tehnic și că a respins o delegație de experți ungari trimisă pentru clarificarea situației: „Ucrainenii nu i-au primit pe experții noștri săptămâna trecută. Nu negociază și spun deschis că nu intenționează să permită petrolului rusesc ieftin să ajungă în Ungaria”.

Orbán: blocajul petrolului influențează alegerile

Orbán a mers mai departe și a sugerat că blocajul are și o componentă politică, afirmând că este folosit pentru a influența alegerile din Ungaria. „Întregul blocaj al petrolului este folosit pentru a interveni în alegerile din Ungaria, de partea partidului Tisza”, a spus el, indicând direct spre principala forță de opoziție înaintea alegerilor.

Drujba, avariată din ianuarie

Conducta Drujba, una dintre principalele rute de transport pentru petrolul rusesc către Europa Centrală, traversează Ucraina și alimentează rafinăriile din Ungaria și Slovacia. Secțiunea ucraineană a conductei a fost grav avariată în urma unui atac rusesc, la sfârșitul lunii ianuarie, iar fluxurile de petrol sunt oprite din 27 ianuarie.

Ministrul ucrainean al energiei Denis Șmîhal a explicat că va fi nevoie de timp pentru estimarea costurilor și duratei reparațiilor, sugerând că reluarea fluxurilor nu va avea loc curând.

Zelenski a cerut Ungariei recunoștință

Într-un mesaj transmis Budapestei, Zelenski a cerut Ungariei „să fie recunoscătoare Ucrainei, chiar dacă el a închis robinetul conductei care îi furnizează petrolul”. Premierul ungar Viktor Orbán a criticat reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: „Atât timp cât președintele Zelenski nu revine la rațiune și normalitate, noi nu vom susține nicio decizie favorabilă Ucrainei în cadrul UE”.

De asemenea, Orbán a calificat drept „impertinent” răspunsul președintelui ucrainean la solicitările sale privind verificarea stării conductei și reluarea livrărilor.