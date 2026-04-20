Bloomberg: Ucraina se așteaptă ca livrările de petrol prin Drujba să fie reluate mâine

Potrivit Bloomberg, testele tehnice ale conductei sunt programate mâine. Această etapă este esențială pentru reluarea tranzitului de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia, suspendat de la sfârșitul lunii ianuarie din cauza daunelor provocate de atacurile rusești.

Tranzitul de petrol prin conducta Drujba a fost suspendat la sfârșitul lunii ianuarie.

Conducta Drujba a fost utilizată pentru transportul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia. Ucraina a susținut că conducta a fost avariată de un atac cu drone. Autoritățile maghiare și slovace au acuzat Ucraina de „șantaj politic” pentru întârzierea reluării aprovizionării.

Ministrul de externe al Slovaciei, Juraj Blanar, a declarat că țara va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei până când va primi garanții că conducta de petrol își va relua operațiunile. Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a promis că țara nu va împiedica acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei odată ce aprovizionarea prin conducta Drujba va fi restabilită. Ambasadorii UE urmează să discute alocarea fondurilor către Ucraina pe 22 aprilie, relatează Bloomberg.

Repunerea în funcțiune a conductei este o condiție-cheie pentru deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru Ucraina. Fostul premier ungar Viktor Orbán condiționase sprijinul pentru acest ajutor de reluarea livrărilor.

Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei (după victoria partidului său Tisza în alegeri), a indicat de asemenea că fluxul de petrol ar putea fi reluat în săptămâna ce începe pe 20 aprilie, subliniind importanța respectării contractelor de aprovizionare.

Directorul executiv al companiei ungare MOL este așteptat în Rusia pentru a discuta detaliile tehnice și volumele de livrare necesare pentru repornirea sistemului.