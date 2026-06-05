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Emmanuel Macron, după explozia din Constanța: „Suntem națiunea cadru care oferă securitate pentru România”. Ce spune despre suplimentarea trupelor

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a comentat la Summitul UE din Muntenegru, explozia dronei din portul Constanța.
Emmanuel Macron, după explozia din Constanța: „Suntem națiunea cadru care oferă securitate pentru România”. Ce spune despre suplimentarea trupelor
Sorina Matei
05 iun. 2026, 17:33, Politic
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„Am trimis trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul”

Rugat să comenteze situația din portul Constanța, Emmanuel Macron a declarat:

„Securitatea întregii Europe și în special Securitatea României este de o importanță extrem de mare pentru Franța. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului din Ucraina am decis, la cererea autorităților române, să trimitem trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul.

Și de aceea astăzi, suntem națiunea cadru care oferă securitate pentru România. Suntem alături de autoritățile dumneavoastră și vom face ceea ce autoritățile române consideră necesar pentru a proteja suveranitatea terestră și aeriană”.

„Puteți conta pe noi”

Șeful statului francez a fost întrebat și dacă suplimentează trupele Franței prezente în România. Macron a răspuns că totul depinde de evaluări, dar România se poate baza pe Franța:

„Depinde de evaluarea comună a amenințării. Astăzi vedem uneori această provocare și evident, aceste incursiuni ale dronelor. De fiecare dată clarificăm și reiterăm acest sprijin deplin iar poziția noastră se va adapta în funcție de cerințe și necesități. Dar puteți conta pe noi”.

O dronă maritimă ucraineană încărcată cu explozibil s-a autodetonat vineri dimineață, 5 iunie 2026, la ora 10:28, în Dana 78 a Portului Constanța. Incidentul s-a soldat fără victime omenești, însă deflagrația puternică a fost resimțită în întreg municipiul și a provocat distrugeri materiale semnificative la o hală industrială din port.

Marina ucraineană a anunțat cu 10 minute înainte de explozie că a pierdut controlul asupra unui grup de patru drone, alertând autoritățile române înainte de impact.

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